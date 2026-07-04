Luis Miguel supera los mil millones de reproducciones en Spotify con una canción, ¿cuál es?

Se trata de la primera canción del 'El Sol' en alcanzar esta histórica cifra, consolidando no solo la vigencia de uno de sus mayores éxitos, sino también el enorme impacto que sigue teniendo entre distintas generaciones de oyentes alrededor del mundo.

¿De qué tema se trata?

Luis Miguel acaba de sumar un nuevo capítulo a su impresionante carrera al convertirse en protagonista de uno de los logros más importantes de la era del streaming, ahora con su clásico "Ahora Te Puedes Marchar", el cual ingresó oficialmente al exclusivo Billions Club de Spotify, al superar los mil millones de reproducciones en la plataforma.

Lanzada en 1987 como parte del álbum “Soy como quiero ser”, la canción se convirtió en uno de los temas más representativos del repertorio de Luis Miguel y, casi cuatro décadas después, continúa sonando con la misma fuerza. Su incorporación al selecto grupo de canciones con más de mil millones de reproducciones confirma que los grandes clásicos no pasan de moda .

Este nuevo récord también demuestra que el fenómeno de Luis Miguel trasciende épocas. Mientras sus seguidores de siempre mantienen vivo su legado, millones de jóvenes han descubierto su música a través de las plataformas digitales, impulsando nuevamente uno de los himnos más emblemáticos del pop en español.

El ingreso de "Ahora Te Puedes Marchar" al Billions Club coloca a Luis Miguel entre el reducido grupo de artistas cuyos temas han logrado romper la barrera de los mil millones de reproducciones, una distinción reservada para canciones que han marcado la historia de la música a nivel global.

Con este reconocimiento, el intérprete reafirma su lugar como uno de los máximos exponentes de la música latina, demostrando que su legado continúa creciendo en la era digital y que su catálogo sigue conquistando audiencias alrededor del mundo.

Warner Music México celebró este histórico logro y reconoció el apoyo de millones de seguidores que han convertido a "Ahora Te Puedes Marchar" en un clásico inmortal que, casi 40 años después de su lanzamiento, continúa escribiendo historia.