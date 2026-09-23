¿Luis Miguel volverá a Durango? Supuesto flyer lo incluye en tour 2027

La posibilidad de que Luis Miguel regrese a Durango ha comenzado a circular en redes sociales luego de que se difundiera un supuesto flyer con las fechas para la gira 2027 del artista en México.

En uno de los carteles que más se ha compartido aparece una presentación programada para el 13 de agosto del próximo año en el Estadio Francisco Zarco, lo que despertó el entusiasmo de quienes esperan volver a ver al cantante en tierras duranguenses.

Las imágenes muestran un extenso recorrido por distintas ciudades del país. Entre ellas figuran Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Saltillo, San Luis Potosí, León, Querétaro, Puebla, Toluca, Veracruz, Mérida, Cancún, Acapulco, Morelia, Villahermosa, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Ciudad Juárez y Matamoros, además de una segunda fecha en Monterrey.

SIN CONFIRMACIÓN OFICIAL

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre las ciudades, recintos o fechas que formarían parte de la próxima gira del intérprete.

De acuerdo con la información difundida por medios especializados, los carteles que circulan en internet no provienen de los canales oficiales del artista ni de su equipo de trabajo.

LO QUE SÍ ESTÁ CONFIRMADO

Lo que sí se sabe es que Luis Miguel anunció recientemente su regreso a los escenarios para 2027. El cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales, aunque sin revelar detalles sobre el itinerario, la venta de boletos o los países que visitará durante esta nueva etapa de conciertos.

Por ello, la supuesta fecha para Durango y el resto de las ciudades incluidas en los flyers virales sigue siendo falsa, pues en las redes sociales del artista no se ha oficializado ningún lugar ni fechas.