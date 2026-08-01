Luis Miguel vuelve a hacer historia junto a Coca-Cola. A 35 años de protagonizar la emblemática campaña “Vive la sensación”, el cantante reaparece como imagen de la marca para conmemorar su centenario en México con la campaña "Nuestra fórmula es siempre juntos", un homenaje a los momentos compartidos y a la conexión que la empresa ha construido con generaciones de mexicanos.

La nueva campaña revive una de las alianzas publicitarias más recordadas del país y reúne nuevamente al intérprete con Coca-Cola, ahora para celebrar un siglo de presencia en México.

La iniciativa destaca el papel de la marca en reuniones familiares, celebraciones y tradiciones, al tiempo que reconoce su impacto económico a través de la Industria Mexicana de Coca-Cola, que genera más de 100 mil empleos directos y 1.6 millones de indirectos.

Con este proyecto, la compañía busca reforzar el mensaje de que su historia ha estado ligada a los encuentros que han marcado la vida cotidiana de millones de personas.