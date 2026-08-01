Kiosko

Luis Miguel

Luis Miguel vuelve a hacer historia junto a Coca-Cola

La nueva campaña revive una de las alianzas publicitarias más recordadas del país.

Luis Miguel vuelve a hacer historia junto a Coca-Cola

Luis Miguel vuelve a hacer historia junto a Coca-Cola

DANIELA ALMAGUER
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Luis Miguel vuelve a hacer historia junto a Coca-Cola. A 35 años de protagonizar la emblemática campaña “Vive la sensación”, el cantante reaparece como imagen de la marca para conmemorar su centenario en México con la campaña "Nuestra fórmula es siempre juntos", un homenaje a los momentos compartidos y a la conexión que la empresa ha construido con generaciones de mexicanos.

La nueva campaña revive una de las alianzas publicitarias más recordadas del país y reúne nuevamente al intérprete con Coca-Cola, ahora para celebrar un siglo de presencia en México.

La iniciativa destaca el papel de la marca en reuniones familiares, celebraciones y tradiciones, al tiempo que reconoce su impacto económico a través de la Industria Mexicana de Coca-Cola, que genera más de 100 mil empleos directos y 1.6 millones de indirectos.

Con este proyecto, la compañía busca reforzar el mensaje de que su historia ha estado ligada a los encuentros que han marcado la vida cotidiana de millones de personas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Luis Miguel Coca Cola campaña, historia, Luis, Coca-Cola,

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Kiosko
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas