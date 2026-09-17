Luis Suárez elogia a Gonzalo Piovi y Erik Lira tras la victoria de Inter Miami en la Campeones Cup 2026

En el marco de la Campeones Cup 2026, el experimentado atacante uruguayo Luis Suárez acaparó los reflectores al analizar con franqueza la calidad del rival previo al enfrentamiento. La gran final del torneo internacional culminó con victoria por 2-0 del Inter Miami CF sobre Cruz Azul en el Nu Stadium, sellada con goles de Lionel Messi al minuto 24 y Casemiro al 81.

Durante la conferencia de prensa previa al cotejo, el delantero charrúa reconoció las virtudes de la plantilla celeste. Suárez destacó las cualidades del plantel mexicano, elogiando específicamente el rendimiento del zaguero argentino Gonzalo Piovi y del mediocampista nacional Erik Lira, a quienes ponderó por su notable capacidad técnica con el balón dentro del campo de juego.

En sus propias palabras

Al referirse al estilo del oponente, el artillero sudamericano declaró textualmente:

"Cruz Azul tiene jugadores con muy buen pie. También tienen debilidades que son las que nosotros tenemos que aprovechar. Ellos saben que nosotros también tenemos debilidades y es una Final. Va a ser un lindo espectáculo y esperamos que la gente se divierta".

Asimismo, Suárez desestimó las críticas en redes sociales que buscan demeritar este título binacional, asegurando con contundencia:

"Nosotros lo afrontamos como una Final, es un trofeo muy importante. Lo merecemos porque ganamos la MLS el año pasado y Cruz Azul también hizo sus propios méritos en México. Ambos equipos lo vamos a afrontar con mucha seriedad".

Cruz Azul, pese al resultado, dio pelea

En las acciones del compromiso disputado en Florida, la alineación titular de Cruz Azul incluyó a Erik Lira en el mediocampo hasta su sustitución al minuto 63, mientras que Gonzalo Piovi ingresó de cambio al inicio del segundo tiempo. A pesar del esfuerzo y la solvencia mostrada por ambos elementos, la contundencia del Inter Miami inclinó la balanza.

Con la conquista de este emblemático galardón, Inter Miami ratificó su gran momento futbolístico, enmarcado por las palabras de Suárez que anticiparon un choque de alto nivel. La valoración del goleador charrúa hacia Piovi y Lira permanece como testimonio del reconocimiento internacional hacia los futbolistas más destacados que militan en el balompié mexicano.