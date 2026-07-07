¿Lujos en prisión? Así son las exclusivas cárceles médicas que pide ‘El Mayo’ para cumplir su condena

Este pasado lunes 6 de julio, se dio a conocer que Ismael “El Mayo” Zambada admitió su culpabilidad en delitos como narcotráfico, y mientras se acerca la audiencia en la que se conocerá la sentencia definitiva, el capo hizo una solicitud al juez, acerca del lugar en el que posiblemente pase el resto de su vida.

El líder del Cártel de Sinaloa aceptó que enfrentará una condena de cadena perpetua y no busca reducirla, pues su defensa pidió que, debido a su delicado estado de salud y la necesidad de atención médica permanente, sea enviado a una prisión federal especializada en pacientes con enfermedades crónicas, en lugar de un penal de máxima seguridad convencional.

La sentencia está programada para el próximo 20 de julio, cuando un juez federal también podrá emitir una recomendación sobre el centro penitenciario donde cumplirá su condena.

¿Cómo son las cárceles que pide ‘El Mayo’?

La petición de la defensa contempla tres complejos penitenciarios administrados por el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, diseñados para albergar internos que requieren cuidados médicos constantes.

Uno de ellos es el Centro Médico Federal de Butner , ubicado en Carolina del Norte. Se trata del mayor complejo médico del sistema penitenciario federal estadounidense y cuenta con servicios especializados para tratar enfermedades complejas, además de unidades enfocadas en salud mental. En este centro permanecen cientos de reclusos que necesitan atención hospitalaria o tratamientos de largo plazo.

Foto: Buró Federal de Prisiones.

Foto: Google Maps

Foto: nce.fd.org

Otra de las opciones es el Centro Médico Federal de Rochester, en Minnesota, una instalación destinada a hombres que requieren vigilancia médica permanente. El complejo dispone de un amplio equipo de profesionales de la salud, entre ellos médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos, especialistas en laboratorio, radiología y terapia respiratoria, lo que permite atender padecimientos de diversa complejidad sin necesidad de trasladar constantemente a los internos.

Foto: Buró Federal de Prisiones.

La tercera alternativa que presentan es el Centro Médico para Prisioneros Federales de Springfield, Missouri, un penal con una larga historia dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos. Además de ofrecer atención médica especializada, este lugar ha sido conocido por albergar durante décadas a reconocidos integrantes del crimen organizado y otros internos de alto perfil que requerían tratamiento médico continuo.

Foto: Buró Federal de Prisiones.

¿Son cárceles de lujo?

Aunque en las redes sociales algunos usuarios han calificado estos centros como “prisiones de lujo”, esto no es así. Se trata de instalaciones penitenciarias que siguen funcionando bajo estrictas medidas de seguridad y donde los internos permanecen privados de la libertad.

La diferencia con un penal tradicional sería que cuentan con infraestructura hospitalaria, personal médico especializado y equipos para atender enfermedades que requieren seguimiento permanente, algo indispensable para reclusos con condiciones de salud delicadas.

En estos complejos existen consultorios, áreas de hospitalización, servicios de rehabilitación y distintos especialistas, pero las restricciones del sistema penitenciario continúan vigentes.

Los problemas de salud de “El Mayo”

Aunque de manera oficial no se ha dado a conocer un diagnóstico completo, desde hace tiempo diversos reportes han señalado que el capo enfrenta varios padecimientos relacionados con su edad.

Entre las enfermedades que se le atribuyen está la diabetes, gota, problemas de movilidad provocados por afectaciones en una rodilla, y un posible deterioro cognitivo en etapa inicial.

Estas serían algunas de las condiciones base por las que la defensa hizo la solicitud para permanecer en un centro con atención médica permanente.