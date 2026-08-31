Lunes con pronóstico de lluvias en Durango: así será el clima en la capital HOY 31 de agosto

Las condiciones de lluvia se mantendrán este lunes 31 de agosto en distintas zonas del país, mientras que varios sistemas atmosféricos favorecerán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. En Durango también se esperan lluvias fuertes a muy fuertes. Este es el pronóstico para el día.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México generarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, mientras que en Baja California se prevén lluvias aisladas.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión al interior del país, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical 34, que se desplaza sobre el sureste y sur de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

El SMN señala que estas condiciones también favorecerán descargas eléctricas en las regiones donde se presenten las precipitaciones, incluida la península de Yucatán.

Mientras tanto, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del norte de México.

En cuanto a la onda de calor, este lunes continuará afectando zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, el fenómeno llegará a su fin en algunas regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este lunes, Durango tendrá una jornada con lluvias y temperaturas contrastantes, pues mientras se esperan precipitaciones fuertes en algunas zonas, también se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde.

De acuerdo con el SMN, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste del estado. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones.

Durante las primeras horas del día, se prevé un ambiente fresco a frío en zonas serranas, con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada en áreas montañosas de Durango.

Sin embargo, las condiciones cambiarán en la tarde, cuando prevalecerá un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en distintas zonas de Durango.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

De acuerdo con el reporte para este lunes, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría los 13 grados centígrados, y que conforme avance el día subirá hasta alcanzar una máxima de hasta 29 grados, alrededor de las 14:00 horas.

Se prevé que, a diferencia de días pasados, mayormente nublado, aunque con periodos despejados entre las 13:00 y 15:00 horas, y con probabilidad de lluvias desde las 13:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 45 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta los 12 grados.