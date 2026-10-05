Lunes nublado en la ciudad de Durango, ¿a partir de qué hora llovería? | Clima HOY 5 de octubre

En las últimas horas, el clima en el estado de Durango ha estado mayormente nublado y lluvioso, lo que incluso ha ocasionado el incremento en el nivel de algunos ríos y arroyos. Luego de estas condiciones, ¿cómo estará el clima HOY lunes 5 de octubre? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

Para este lunes 5 de octubre, el frente frío 1 se extenderá frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz y, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el centro del país, un canal de baja presión en el suroeste del golfo de México y dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, favorecerá lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país.

Estas condiciones provocarán lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco; intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca; así como muy fuertes en regiones de Nuevo León y Campeche.

Asimismo, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y existe posibilidad de caída de granizo en entidades del norte y noreste del país.

En tanto, se pronostican intervalos de chubascos en Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México, mientras que en Baja California y Sonora se esperan lluvias aisladas.

Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en regiones del noroeste y norte de México.

Finalmente, el huracán Rachel continuará desplazándose hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas, por lo que gradualmente dejará de generar efectos sobre México.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante las primeras horas de este lunes se prevé un ambiente fresco a templado en gran parte de Durango, mientras que en las zonas serranas se espera ambiente frío, con temperatura mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados.

Para el transcurso de la tarde, las condiciones serán de un ambiente templado a cálido en el estado, aunque en las regiones serranas permanecerá un ambiente más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico señala intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en distintas zonas de Durango. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, debido a las condiciones previstas en la región, también existe posibilidad de caída de granizo.

Respecto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en algunas zonas de Durango.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El pronóstico del SMN indicaba que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y los 15 grados centígrados, que conforme avance el día subirá de manera considerable hasta alcanzar una temperatura máxima de entre 21 y 22 grados, de las 14:00 a las 16:00 horas aproximadamente.

Se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado este lunes, con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 15:00 horas, y que se extiendan durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 32 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descendería hasta alcanzar una mínima de entre 12 y 14 grados centígrados.