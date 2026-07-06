Lunes nublado y lluvioso en la ciudad de Durango: así será el clima HOY 6 de julio

Las lluvias continuarán este lunes 6 de julio en gran parte del país debido a la interacción de dos circulaciones ciclónicas en niveles altos con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica. El pronóstico anticipa precipitaciones de diversa intensidad, con regiones donde podrían registrarse lluvias muy fuertes e intensas. ¿Qué condiciones se esperan para México y Durango?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una circulación ciclónica en niveles altos ubicada al noreste de Tamaulipas y otra sobre la península de Yucatán, en combinación con un canal de baja presión en el sureste del país, favorecerán lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas.

Además, este sistema provocará lluvias de fuertes a muy fuertes en entidades del noreste y sureste de México, incluida la península de Yucatán, donde persistirá el potencial de precipitaciones durante la jornada.

Por otra parte, un canal de baja presión que se extenderá sobre el norte, occidente y centro del territorio nacional, junto con condiciones de inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en esas regiones.

El organismo también prevé lluvias intensas en el sur de Nayarit, así como en el norte, oeste y sur de Jalisco, además de Colima y el oeste y suroeste de Michoacán. En tanto, se esperan lluvias muy fuertes en el sur de Sinaloa y el sur de Durango, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades ante posibles afectaciones por las precipitaciones.

Clima en el estado de Durango

Para este lunes se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con lluvias que se concentrarán principalmente en la región sur de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se pronostica un ambiente fresco a templado en la mayor parte del estado. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Clima en la ciudad de Durango

De acuerdo con el pronóstico de este lunes, luego de amanecer con temperaturas mínimas que rondaron entre los 15 y los 17 grados centígrados, la ciudad de Durango tendrá una temperatura máxima de hasta 28 grados, entre las 14:00 y los 17:00 horas.

Para este lunes, el cielo de la ciudad de Durango permanecerá de medio nublado a nublado, con altas probabilidades de que se registren lluvias a partir de las 17:00 horas.

En cuanto al viento, este tendrá velocidad de 5 a 10 km/h, y con ráfagas de hasta 40 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del martes 7 de julio, el termómetro descenderá hasta los 16 grados centígrados.