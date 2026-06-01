¿Lunes soleado, nublado o con lluvias en Durango? Así será el clima HOY 1 de junio

Entre el inicio de un temporal de lluvias en el sur y sureste del país, la presencia de chubascos en entidades del norte y centro, y la continuidad de la onda de calor en diversas regiones, este lunes 1 de junio estará marcado por condiciones meteorológicas contrastantes en gran parte del territorio nacional. ¿Qué se espera para este día en México y particularmente en Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, combinada con inestabilidad atmosférica y la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo, dará origen a un temporal de lluvias en el sur, sureste y la península de Yucatán.

Estas condiciones favorecerán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; precipitaciones muy fuertes en Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias fuertes en Tabasco.

Por otra parte, una línea seca ubicada sobre el norte del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura, provocará lluvias fuertes en Nuevo León, mientras que se prevén intervalos de chubascos en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Asimismo, un canal de baja presión, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y condiciones de inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco. También se esperan chubascos en la Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato y Nayarit, además de lluvias aisladas en Querétaro y Sinaloa.

En cuanto a las temperaturas, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana.

La onda de calor continuará afectando zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el estado de Durango

Para este lunes 1 de junio se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, así como intervalos de chubascos con acumulaciones estimadas de entre 5 y 25 milímetros, principalmente durante la tarde y noche.

Según el pronóstico del SMN, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde, especialmente en el occidente del estado, donde los valores máximos podrían alcanzar entre 40 y 45 grados centígrados debido a la persistencia de la onda de calor.

Durante las primeras horas del día se prevé un ambiente fresco en gran parte de la entidad, mientras que en zonas serranas se esperan condiciones frescas a frías al amanecer.

Asimismo, se pronostican vientos de entre 20 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 km/h y posibles tolvaneras en distintos puntos del estado.

Clima en la ciudad de Durango

Para este lunes, el SMN señalaba que la ciudad de Durango amanecería con temperaturas que rondarían de los 13 a los 15 grados centígrados, que a lo largo del día subirían considerablemente, hasta alcanzar una máxima de 30 a 31 grados, de las 14:00 a las 16:00 horas.

El cielo se mantendrá despejado hasta las 15:00 horas, y después pasará a ser de medio nublado a nublado, con probabilidad de que se registren lluvias, sobre todo a partir de las 14:00 horas.

El viento mantendrá velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 45 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta entre 15 y 17 grados centígrados.