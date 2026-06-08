¿Lunes soleado o con lluvias en Durango? Esto dice el pronóstico del SMN para HOY 8 de junio

El inicio de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en gran parte del país, con un temporal de lluvias de fuertes a muy fuertes en diversas regiones, precipitaciones intensas e incluso torrenciales en algunos estados, además de temperaturas elevadas que mantendrán activa la onda de calor en varias zonas del territorio nacional. ¿Qué se prevé para este lunes 8 de junio en México y Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de la tormenta tropical Boris, localizada en el océano Pacífico, con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, mantendrá un temporal de lluvias sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el valle de México.

Estas condiciones favorecerán lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas. Asimismo, se esperan precipitaciones de fuertes a muy fuertes en otros estados del territorio nacional.

Por otra parte, el desplazamiento de la onda tropical número 5 sobre el sur de la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad procedente del mar Caribe, ocasionará lluvias fuertes acompañadas de chubascos en esa región del país.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana. La onda de calor prevalecerá en el este de Sonora, oeste y suroeste de Chihuahua, noroeste de Durango, norte y centro de Sinaloa, norte y suroeste de Nayarit, así como en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el estado de Durango

Para este lunes se prevén condiciones de cielo nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, además de intervalos de chubascos con acumulaciones estimadas de entre 5 y 25 milímetros en diferentes regiones de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente durante la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ambiente cálido a caluroso en gran parte del estado pronosticando valores máximos de entre 40 y 45 grados centígrados en la región del noroeste.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco en la mayor parte del territorio estatal, con temperaturas más bajas en zonas serranas y montañosas.

Asimismo, se prevén vientos de dirección variable de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en diversos puntos del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El pronóstico del SMN señalaba que este lunes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 16 y 17 grados centígrados, y que conforme avance el día subirá de manera considerable, hasta alcanzar una máxima de 31 grados centígrados, alrededor de las 16:00 horas.

El cielo se mantendrá despejado hasta cerca del mediodía, y después pasará a estar de parcialmente nublado a nublado, con bajas probabilidades de que se registren lluvias ligeras en la capital duranguense.

El viento mantendrá velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima entre 16 y 18 grados centígrados.