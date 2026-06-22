¿Lunes soleado o nublado en Durango? Esto dice el pronóstico para HOY 22 de junio

La presencia de varios sistemas atmosféricos mantendrá un panorama inestable en buena parte del país durante este lunes 22 de junio, con pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento en distintas regiones. Además, continuará el ambiente muy caluroso en algunas entidades del norte, entre ellas Durango. ¿Qué condiciones se esperan para México y el estado?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una línea seca sobre la frontera norte del país interactuará con un canal de baja presión en el interior de la República y con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, situación que favorecerá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del norte, occidente y centro de México, incluido el Valle de México.

Asimismo, dos circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, una ubicada sobre el sureste mexicano y otra en el golfo de México, junto con el desplazamiento de las ondas tropicales número 9 y 10, provocarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Estas condiciones también favorecerán chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, donde se prevé que continúe el ingreso de humedad y la inestabilidad atmosférica.

En cuanto al ambiente térmico, persistirán las temperaturas muy calurosas en gran parte del noroeste y norte del territorio nacional. Además, continuará la onda de calor en regiones de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y el norte de Durango, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Clima en el estado de Durango

Durante este lunes persistirá la probabilidad de lluvias en diferentes regiones de Durango, principalmente en la zona sur del estado, donde se esperan precipitaciones fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

A lo largo del día se espera cielo medio nublado a nublado. Durante las primeras horas de la mañana predominará un ambiente fresco a templado, con bancos de niebla en algunas zonas y temperaturas frías en regiones altas del estado.

Conforme avance la jornada, el ambiente se tornará caluroso a muy caluroso, especialmente en el norte de Durango. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados en territorio duranguense, principalmente en las regiones de menor altitud.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 40 a 60 km/h en distintas zonas del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

De acuerdo con el pronóstico para este lunes 22 de junio, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 15 y 16 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta alcanzar una máxima de hasta 30 grados, entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta las 13:00 horas, y que después pase a ser parcialmente nublado y eventualmente nublado, alrededor de las 16:00 horas, con probabilidad de lluvias a partir de las 17:00 horas, las cuales este lunes dejarían un acumulado de hasta 36 litros por metro cuadrado.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas que superarían los 30 km/h.

Para la madrugada del martes 23 de junio, el termómetro descenderá hasta alcanzar los 15 grados centígrados.