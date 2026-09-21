Luto en el CMLL: fallece Franco Colombo, legendario luchador y formador de grandes figuras

El mundo del pancracio mexicano se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Javier Esparza Coronado, ampliamente conocido en el ring como Franco Colombo, figura emblemática del Consejo Mundial de Lucha Libre. La triste noticia conmocionó a los aficionados de la "Seria y Estable", donde el exgladiador dejó un profundo legado de trabajo y disciplina durante varias décadas de entrega.

Respecto a las causas de su deceso a los 73 años de edad, los reportes oficiales indican que no se explicaron motivos específicos, aunque se atribuye a complicaciones de salud asociadas a su avanzada edad. Su sobrina Yadira Esparza confirmó la noticia en redes sociales, solicitando oraciones para toda la familia y recordando con profundo afecto al inolvidable exluchador e instructor jalisciense.

Una leyenda se despide del pancracio

Franco Colombo nació en Jalisco e inició formalmente su carrera sobre el cuadrilátero en 1975, formado por el histórico maestro Cuauhtémoc 'Diablo' Velasco. Durante las décadas de 1970 y 1980 se consolidó como gladiador técnico, superando una severa lesión en la columna vertebral sufrida en la Pista Revolución que lo mantuvo un año entero sin poder caminar.

Al retirarse como luchador activo en los noventa, asumió responsabilidades clave tras bambalinas dentro de la empresa coliseína. Se desempeñó como eficiente programador de funciones en las históricas Arena México y Arena Coliseo, convirtiéndose además en un profesor decisivo que impulsó y pulió la trayectoria de estrellas de la talla de Místico, los Guerreros Laguneros y Atlantis Jr.

Le rinden tributo

Su extenso vínculo laboral e institucional con el Consejo Mundial finalizó formalmente en 2020, durante los momentos más complicados de la pandemia por COVID-19. Colombo decidió optar por el retiro definitivo del mundo luchístico tras diferir con la directiva sobre reajustes salariales, cerrando así una impecable etapa profesional de más de cuatro décadas de permanencia constante.

Ante la lamentable pérdida, compañeros del gremio luchístico y aficionados han manifestado sinceras condolencias y respeto hacia sus familiares. La comunidad reconoce unánimemente el valioso aporte de un formador entregado que forjó a múltiples generaciones de campeones y dejó una huella imborrable en la historia de la lucha libre nacional.