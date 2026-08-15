Luto en el deporte de Durango: fallece Beto Castro, legendario forjador de campeones de box

El entrenador de boxeo Alberto "Beto" Castro Aguilar falleció a los 54 años de edad en Lerdo, Durango. La noticia fue confirmada de manera oficial por sus familiares a través de redes sociales, donde su entorno cercano informó sobre el deceso del preparador técnico. Con su partida, el gremio deportivo regional pierde a una de las figuras con mayor trayectoria en la formación de peleadores dentro de la Comarca Lagunera.

Forjó a una nueva generación

A lo largo de su carrera al frente del Gimnasio Box Castro, espacio que operó en colaboración con su hermano Cristian Castro, el técnico estructuró un sistema de entrenamiento que proyectó a peleadores de la zona hacia escenarios nacionales e internacionales. El recinto de Ciudad Jardín se transformó progresivamente en una cantera de alto rendimiento para jóvenes pugilistas de Durango y municipios vecinos.

Entre los logros deportivos más destacados bajo su dirección figura la coronación de su hijo, Fidel "Sugar" Castro, quien en febrero de 2022 conquistó el Campeonato Mundial Juvenil Plata de peso supergallo avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. En aquella función realizada en Reynosa, Tamaulipas, el peleador lerdense arrebató el invicto al estadounidense Tyrese Cornier para firmar un hito histórico dentro de la disciplina regional.

Muchos estuvieron bajo su mando

El impacto de su labor técnica también se extendió al gomezpalatino Gohan Rodríguez, a quien guio en la obtención del título de Norteamérica de la NABF en 2020 y posteriormente en el Campeonato Internacional Mosca del CMB durante el año 2021. Estas victorias consolidaron la vigencia del trabajo de esquina llevado a cabo desde el municipio lerdense en contiendas de alcance internacional.

En el ámbito formativo y de desarrollo, Castro impulsó la carrera de Brenda "La Demoledora" Castro, pionera del boxeo femenil en Lerdo y primera representante del municipio en competencias de Olimpiada Nacional. Asimismo, bajo su tutela, prospectos como Diego Lara lograron colocarse en los podios de torneos juveniles, posicionando a la delegación duranguense en el mapa boxístico del país.

Su legado no se apagará

La partida del entrenador deja una huella profunda en la comunidad deportiva regional. Su familia ratificó que las puertas del Gimnasio Box Castro permanecerán abiertas para dar seguimiento al legado de disciplina, preparación y formación de atletas que definió su trayectoria en los encordados de la Comarca Lagunera.