Luto en la lucha libre: fallece PAC, estrella de AEW, horas después de su lucha en All Out

El mundo de la lucha libre profesional se encuentra de luto tras confirmarse el inesperado fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido mundialmente como PAC, a los 40 años de edad. La empresa All Elite Wrestling (AEW) anunció la trágica noticia la tarde del domingo 27 de septiembre de 2026. Hasta el momento, la compañía no ha revelado la causa del deceso ni detalles sobre las circunstancias de su partida, manteniendo un profundo respeto hacia la privacidad de su familia.

El impacto resulta aún mayor debido a que tan solo horas antes, la noche del sábado 26 de septiembre, el gladiador británico compitió en el evento de pago por ver All Out en Chicago. En el combate inaugural de la velada, PAC se enfrentó al duranguense Andrade El Ídolo en una lucha de alto ritmo atlético, cayendo derrotado tras errar su remate, el Black Arrow, lo que permitió a Andrade retener el título.

¿Quién era PAC?

Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley inició su carrera profesional en 2004, destacando por un vistoso estilo aéreo e innovador. Antes de unirse a AEW, el luchador tuvo una notable etapa en WWE bajo los nombres de Adrian Neville y Neville, escenario donde se convirtió en campeón de NXT e impulsó la división de peso crucero como referente estelar de la compañía.

Desde la fundación de AEW en 2019, PAC se consolidó como pilar fundamental del elenco. Fue el primer Campeón All-Atlantic de la historia y conquistó el título mundial de tríos junto a Penta El Zero M y Rey Fénix en la facción Death Triangle. Recientemente, se desempeñaba como integrante clave del grupo Death Riders junto al gladiador Jon Moxley.

Compañeros y colegas le rinden tributo

Distintas personalidades de la industria manifestaron su conmoción con sentidos homenajes. Su compatriota Will Ospreay lo destacó como "la mayor exportación de nuestro país y un ser humano extraordinario", sumándose a los emotivos tributos de figuras como Paul Heyman, Rhea Ripley y Adam Pearce, quienes elogiaron su entrega, talento único y gran calidad humana.

El intempestivo deceso de PAC deja una huella imborrable en el deporte espectáculo mundial. Mientras la comunidad luchística continúa compartiendo muestras de afecto y AEW prepara tributos especiales, se aguarda información oficial que permita esclarecer las causas de la lamentable pérdida de este legendario atleta británico.