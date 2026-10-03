Lux Fight League: el duranguense, Uriel Cossio, cae por TKO ante Aaron Cañarte

El peleador duranguense Uriel “El Pollo” Cossio no logró salir con la mano en alto de su participación en LUX Fight League 63, luego de caer por nocaut técnico ante el ecuatoriano Aaron Cañarte durante la función celebrada en el Auditorio Arteaga de Querétaro.

El combate, correspondiente a la división de peso pluma, terminó apenas en el primer asalto, cuando Cañarte consiguió imponer su ofensiva y obligó a la intervención del réferi después de conectar una serie de golpes sobre el representante de Durango.

Aaron Cañarte impuso condiciones desde el comienzo

Del otro lado estuvo Aaron Cañarte, peleador ecuatoriano que llegó al combate con marca de 11 victorias y cuatro derrotas y con experiencia tanto en definiciones como en peleas que alcanzaron las tarjetas de los jueces.

El duelo ante Cossio formó parte de la cartelera principal de LUX 63 y fue presentado como uno de los enfrentamientos más atractivos de la noche. La propia organización había colocado a ambos dentro de la división de las 145 libras, con Cossio buscando mantenerse cerca de los primeros planos y Cañarte intentando recuperarse luego de haber caído por TKO ante Alejandro Cerquera en febrero.

Esta vez fue el ecuatoriano quien consiguió llevar el ritmo desde los primeros intercambios. Su presión terminó produciendo la secuencia definitiva antes de llegar a la mitad del asalto inicial, dejando sin oportunidad al duranguense de trasladar la pelea hacia el terreno donde históricamente ha encontrado buena parte de sus mejores resultados.

LUX llegó por primera vez a Querétaro

La función del 2 de octubre también marcó la primera presentación de LUX Fight League en Querétaro. El evento estuvo encabezado por la pelea de campeonato de peso mosca entre Paulino Siller y Gabriel Urbino, mientras que Cossio y Cañarte ocuparon uno de los lugares principales de la cartelera.

Para “El Pollo”, el resultado representa un freno después de su victoria anterior, aunque su amplia trayectoria dentro de la organización lo mantiene como uno de los representantes más constantes del MMA duranguense.