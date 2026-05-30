LUX Fight League: la duranguense Hannah Ramos pierde ante Melany Gómez por el título

La peleadora duranguense Hannah Ramos no logró conquistar el campeonato de peso paja de LUX Fight League, luego de caer por nocaut técnico (TKO) en el primer round ante la uruguaya Melany Gómez, en la pelea estelar de LUX 061, celebrada en la Ciudad de México.

Un inicio cuesta arriba

Ramos, quien llegaba como una de las favoritas gracias a su experiencia y recorrido dentro de la empresa, no pudo imponer condiciones en el octágono y fue superada rápidamente por Gómez, quien salió decidida a marcar el ritmo desde los primeros segundos del combate.

El enfrentamiento, pactado por el cinturón vacante de las 115 libras, representaba una oportunidad clave para la duranguense de consolidarse como una de las mejores exponentes mexicanas en su división.

Definición en el primer asalto

Sin embargo, la ofensiva de la sudamericana resultó contundente. Melany Gómez encontró rápidamente los espacios y conectó los golpes necesarios para obligar la intervención del réferi, decretando el final del combate en el primer asalto y proclamándose nueva campeona de la división.

La rapidez del desenlace sorprendió, dejando sin reacción a Ramos, quien no pudo desarrollar su estrategia dentro de la jaula.

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Un golpe duro, pero con futuro

Para Hannah Ramos, esta derrota representa un duro revés en su carrera, especialmente al tratarse de una pelea titular en la función principal. Aun así, la duranguense sigue siendo una de las figuras más destacadas del estado dentro de las artes marciales mixtas.

Pese al resultado, su presencia en una cartelera estelar y la disputa por el campeonato reflejan el crecimiento del talento duranguense en las MMA, dejando abierta la posibilidad de una futura revancha en busca del cinturón.