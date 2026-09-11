LUX: Hannah Ramos volverá a subirse al octágono para la fecha en Monterrey  

La peleadora duranguense Hannah Ramos ya tiene fecha para volver a la acción dentro de LUX Fight League, luego de confirmarse su participación en la función LUX 064, programada para el próximo 6 de noviembre en el Showcenter Complex de Monterrey, Nuevo León, donde se medirá ante la mexicana Karla Pastrana en un combate correspondiente a la división de peso paja.

El enfrentamiento fue anunciado oficialmente por la promotora como uno de los nuevos duelos que integrarán la cartelera regiomontana. Para Ramos será una oportunidad importante de retomar el camino dentro de la organización, mientras que Pastrana llegará como una rival que ya cuenta con experiencia considerable en la misma empresa y dentro de las 115 libras.

Hannah busca recuperarse después de disputar el campeonato

El compromiso llegará poco más de cinco meses después de la última aparición de Hannah Ramos. El pasado 29 de mayo, la duranguense disputó el campeonato vacante de peso paja frente a la uruguaya Melany Gómez durante LUX 061, en la Ciudad de México; sin embargo, aquella noche terminó con derrota por nocaut técnico durante el primer asalto.

Aquel resultado cortó una importante racha para Ramos, quien había construido cinco victorias consecutivas antes de recibir su primera oportunidad por el cinturón. Entre sus triunfos recientes se encuentra la decisión sobre la argentina Sofía Landi en marzo de 2025, además de la sumisión en el primer round conseguida ante Karen Martínez en noviembre de 2024, precisamente en el Showcenter Complex. Actualmente, registros especializados colocan su marca profesional en ocho victorias y cuatro derrotas.

Karla Pastrana será el nuevo reto de la duranguense

Del otro lado aparecerá Karla Pastrana, quien también conoce ampliamente el escenario de LUX. La peleadora mexicana viene de derrotar por decisión unánime a Nadia Vera en febrero de este año, resultado con el que llevó su registro profesional a 7-4. Entre sus antecedentes también figura una victoria sobre Yajaira Romo y participaciones previas en el Showcenter de Nuevo León.

De esta manera, Ramos tendrá ante Pastrana una prueba relevante para comenzar nuevamente su ascenso en una división en la que hace apenas unos meses llegó hasta una pelea por el campeonato. LUX 064 está programado para iniciar a las 18:00 horas del 6 de noviembre, y el propio Showcenter Complex mantiene la función dentro de su cartelera oficial.

Para la representante duranguense, el combate significará además un regreso a un recinto en el que ya ha conseguido buenos resultados, ahora con el objetivo de dejar atrás su derrota por el título y volver a colocarse entre las contendientes de peso paja de LUX Fight League.