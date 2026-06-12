MAC Atelier Galería celebra su tercer aniversario entre desafíos, arte y comunidad

Con la inauguración de la exposición colectiva “Triángulo Perfecto”, MAC Atelier Galería celebró su tercer aniversario, una fecha que sirvió no solo para reunir a artistas y público en torno al arte, sino también para reflexionar sobre el crecimiento, los retos y las metas alcanzadas por este espacio cultural dirigido por Marcela Gutiérrez.

A tres años de su apertura, la galerista considera que uno de los logros más importantes ha sido lograr que el trabajo de artistas duranguenses trascienda las fronteras del estado y que la galería comience a ganar presencia en otros lugares del país e incluso en el extranjero.

“Creo que el logro más destacable es que hemos logrado cierta visibilidad fuera de Durango. Ya hay personas de otros lugares que conocen la galería, tenemos clientes fuera del estado y hasta obra de artistas duranguenses que ha llegado a Chicago. Son logros pequeños, pero para mí representan algo muy importante”, expresó.

Asimismo, recordó que desde los primeros años del proyecto se propuso abrir espacios para artistas de otras ciudades. “También hemos logrado traer artistas de fuera del estado y que conozcan cómo se mueve el arte en Durango. Eso era una meta que tenía desde que iniciamos”, comentó.

UN ANIVERSARIO DE REFLEXIÓN

La exposición “Triángulo Perfecto” tomó como punto de partida el simbolismo del número tres, en alusión a los años cumplidos por la galería. El concepto gira en torno a tres elementos que, de acuerdo con Gutiérrez, han estado presentes en gran parte de las exposiciones realizadas durante este tiempo, la divinidad, la armonía y la proporción.

“Queríamos reflejar lo que más ha estado presente en estos tres años de trabajo. Sentimos que esos tres conceptos siempre aparecían de una u otra forma en las exposiciones y representan muy bien el momento que vive la galería”, explicó.

Sin embargo, detrás de esta celebración también existió un proceso de introspección. La directora reconoció que meses atrás atravesó una etapa de incertidumbre en la que incluso llegó a considerar el cierre del espacio.

“Hubo un momento en el que sí pensé en cerrar. Estaba muy confundida, atravesando situaciones personales y trabajando casi en automático. Sentía que solamente abría la galería y dejaba que las cosas sucedieran”, confesó.

Tras ese periodo, decidió detenerse y replantear el rumbo del proyecto. “Cuando me calmé y empecé a ordenar mis emociones, me di cuenta de que la galería sí está funcionando. Claro que hay altas y bajas, pero también hay muchas cosas buenas que hemos construido”, señaló.

Fue precisamente de esa reflexión de donde surgieron varias de las ideas que dieron forma a la celebración. “El aniversario nació de pensar en todo lo que ha significado para mí este proyecto, en mi trabajo y en todo lo que hemos logrado durante estos tres años”, añadió.

UNA GALERÍA CON COMUNIDAD

Uno de los aspectos más significativos de la exposición fue el reconocimiento otorgado al público que ha acompañado a la galería desde sus inicios. A través de distintas dinámicas, la celebración buscó destacar el papel de quienes han asistido constantemente a exposiciones, talleres y actividades.

“No quería que se sintieran solamente como clientes. Quería que supieran que son parte del proyecto, porque una galería no funciona sola. Hemos construido una comunidad”, afirmó.

La galerista destacó que existen visitantes, alumnos y coleccionistas que han permanecido cerca del espacio desde sus primeros años.

“Hay personas que nunca fallan a un evento, alumnos que llevan años con nosotros y visitantes que siempre están pendientes de lo que hacemos. Este reconocimiento era para ellos”, dijo.

Como parte de esa intención se instaló un mural interactivo donde los asistentes podían dibujarse y representarse a sí mismos. La respuesta del público superó las expectativas.

“La verdad me sorprendió mucho la respuesta. Hicimos un mural de 120 caritas y al final quedaron muy pocos espacios vacíos. La gente participó muchísimo”, relató.

“Lo que buscábamos era que se representaran tal como son, con su personalidad y su identidad. Creo que pocas veces se nos invita a hacer algo así”, agregó.

RECONOCIMIENTO A LOS MEDIOS

La exposición también dedicó un espacio especial a los medios de comunicación mediante un mural integrado por notas periodísticas publicadas sobre la galería a lo largo de estos tres años.

Para Gutiérrez, la difusión realizada por periodistas y medios culturales ha sido una pieza fundamental en la consolidación del proyecto.

“Cuando encontré todas las notas que se han publicado sobre la galería me di cuenta de que era importante reconocer ese trabajo. Sin los medios no estaríamos tan posicionados como estamos ahora”, expresó. Recordó además el impacto que tuvieron las primeras publicaciones sobre la apertura del recinto.

“Muchas veces ustedes logran transmitir nuestras ideas mejor de lo que nosotros mismos podemos hacerlo. Por eso quise que también fueran parte de esta celebración”, señaló.

HACIA EL FUTURO

Además de conmemorar el camino recorrido, Marcela Gutiérrez adelantó que actualmente se encuentra en un proceso de formación profesional para ampliar su trabajo dentro del mercado del arte, incorporando nuevas herramientas de asesoría y vinculación entre artistas y coleccionistas.

Mientras tanto, el tercer aniversario se convirtió en una oportunidad para reconocer todo lo construido y reafirmar el compromiso de seguir impulsando espacios para la creación artística en Durango.

“Han sido tres años de mucho trabajo y también de momentos muy difíciles. Pero cuando veo todo lo que se ha logrado y todo lo que todavía queremos hacer, pienso que vale la pena seguir adelante”, concluyó.

Artistas en muestra

Ernesto García, Danco Duportai, BACHE, Antonio Ruiz, Ricardo Fernández, Freak Salazar, Sunny Lee, Daniela Ortega, Emilio Ruiz, Alejandro Romero, Ricardo Salcido, Jaqy Sandoval, Ray Cervantes, Victor Castro, Paulina Ortega, Marai Amaya, Nelly Hernandez, Frida Ruiz y Felicia García son los artistas que participan en la exposición.