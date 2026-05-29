Mac Atelier presentará en Durango la muestra Triángulo Perfecto, lectura sobre armonía y gesto

La galería Mac Atelier prepara una nueva exposición colectiva que busca articular un discurso en torno a la armonía, la identidad y la proporción como ejes de creación. Bajo el título Triángulo Perfecto, el espacio ubicado en el Barrio del Calvario reunirá a un grupo amplio de artistas locales cuya producción ha acompañado el crecimiento de la galería desde su apertura. La muestra se inscribe en la línea curatorial que el proyecto ha sostenido desde 2023: exhibir obra reciente de creadores duranguenses y consolidar un punto de encuentro para la escena plástica de la ciudad.

El concepto parte de una idea simbólica, la triada entre divinidad, armonía y proporción, que funciona como marco para piezas que dialogan con la geometría, la figura humana, la abstracción y la exploración de materiales. La exposición no pretende uniformar estilos, sino mostrar cómo cada artista interpreta ese equilibrio desde su propio lenguaje visual. La selección incluye pintura, dibujo, técnicas mixtas y obra que se desplaza hacia lo experimental.

Artistas duranguenses se hacen presentes

Entre los participantes figuran nombres ya reconocidos en el circuito local, como Ernesto García, Antonio Ruiz, Ricardo Fernández, Ray Cervantes y Víctor Castro, creadores con trayectoria en exposiciones colectivas y proyectos independientes. A ellos se suman otros artistas cuya presencia amplía el espectro de la muestra, como Daniela Ortega, Paulina Ortega, Frida Ruiz, Felicia García y Marai Amaya, lo que refuerza la intención de la galería de sostener un espacio abierto a distintas voces.

La lista también incorpora autores que aportarán enfoques distintos y expanden el registro de la exposición, como Freak Salazar, BACHE, Sunny Lee, Jaqy Sandoval o Danco Duportai, cuyas líneas de trabajo han transitado por rutas diversas y mantienen búsquedas que enriquecen el conjunto. La variedad de procedencias, ritmos y aproximaciones permite que la muestra funcione como un corte transversal del momento que vive la producción visual en Durango.

¿Cuándo se presentará la muestra?

Mac Atelier, dirigido por la artista Marcela Gutiérrez Montelongo, ha construido en tres años un espacio que combina exhibición, formación y difusión. Su modelo, galería independiente, abierta al público y centrada en artistas locales, ha llenado un vacío en la ciudad, donde los museos no operan como espacios de venta ni existen otras galerías permanentes. La exposición aniversario se presenta así como un punto de consolidación para el proyecto.

La inauguración está programada para el 6 de junio, a las 19:30 horas, en Calle Nogal 113, con un código de vestimenta que invita a reinterpretar el color negro desde la identidad personal. Más allá del gesto festivo, la muestra busca reafirmar el papel de la galería como plataforma para la comunidad artística y como un espacio donde la creación local encuentra visibilidad y continuidad.