'Machetean' a un adolescente cuando iba por hamburguesas en colonia Las Praderas

Un adolescente resultó lesionado por arma blanca la noche del domingo en la colonia Las Praderas, en la ciudad de Durango, luego de ser atacado presuntamente por dos jóvenes cuando se dirigía a un puesto de hamburguesas en compañía de su novia.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 23:00 horas, donde un hombre solicitó ayuda al señalar que su hijo había sido macheteado y presentaba heridas en el costado izquierdo, brazo y rostro. Además, indicó que los presuntos agresores aún se encontraban cerca del lugar.

Tras recibir el llamado, elementos de seguridad se trasladaron al domicilio ubicado en la calle Manuelito Álvarez, en la colonia Las Praderas, donde confirmaron la presencia del menor lesionado y comenzaron con las investigaciones correspondientes.

En el sitio, los agentes se entrevistaron con Juan Manuel Barraza de la Cruz, padre del afectado, quien relató que los hechos ocurrieron cerca de las 21:30 horas, cuando su hijo de iniciales J.A.B.B., de 16 años de edad, caminaba junto a su pareja sentimental rumbo a un negocio de comida ubicado a unas cuadras de su vivienda.

De acuerdo con la información recabada, de manera repentina dos sujetos jóvenes les salieron al paso. Ambos eran desconocidos para las víctimas y, sin mediar palabra alguna, uno de ellos sacó un machete de entre sus ropas.

El agresor le provocó heridas superficiales en el abdomen y brazo izquierdo al adolescente, quien logró retirarse del lugar junto con su acompañante mientras los atacantes escapaban corriendo con rumbo desconocido.

Los familiares fueron alertados de lo sucedido cuando el menor regresó a su domicilio y narró los hechos, por lo que de inmediato solicitaron apoyo de las corporaciones de emergencia y seguridad.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y evaluaron la gravedad de sus heridas.

Posteriormente, por decisión de sus familiares, el adolescente fue trasladado al Hospital Materno Infantil para recibir una valoración médica más completa, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para identificar y localizar a los responsables.