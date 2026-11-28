El excandidato presidencial Francisco I. Madero había escapado de San Luis Potosí los primeros días de octubre de 1910 disfrazado de mecánico. Vestía un traje de mezclilla azul, llevaba un pañuelo rojo anudado al cuello que le cubría la barba y un sombrero de paja corriente de anchas alas.

Acompañado por su ayudante Julio Peña, caminó sobre la vía férrea hasta Estación Peñasco, a unos trece kilómetros de la ciudad. Allí, conforme a lo acordado con Doroteo Maldonado, empleado del ferrocarril, abordaron un tren rumbo a Nuevo Laredo.

Pedro Lamicq relata que durante buena parte del trayecto Madero permaneció oculto entre un montón de petacas. Al llegar a Monterrey se trasladó a un vagón de tercera clase y se confundió entre los pasajeros. Sin mayores contratiempos, al día siguiente cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Ricardo García Granados aseguró que, al presentarse ante las autoridades migratorias, proporcionó su nombre completo “sin necesidad alguna y como prueba de su arrogancia y poco aprecio por sus partidarios”, sabiendo que la noticia sería difundida de inmediato por la prensa extranjera. Roque Estrada también lo acusó de “vanidoso”, pues aquella indiscreción había puesto en riesgo a él, a Rafael Cepeda y a otros correligionarios que se dirigían hacia Laredo.

El cuartel general del movimiento se estableció en San Antonio, Texas. Funcionó primero en el Hotel Hutchins, donde se hospedaba Madero y, posteriormente, en el Hotel Plaza. Allí comenzaron a concentrarse algunos de los principales dirigentes antirreeleccionistas: Juan Sánchez Azcona, Aquiles Serdán y Enrique Bordes Mangel; poco después llegaron el excapitán federal Rafael Aguilar, los exoficiales del ejército Arturo Lazo de la Vega, Onésimo Espinoza y Francisco Flores, además de los hermanos Madero y su padre y, finalmente, Emilio y Francisco Vázquez Gómez.

Desde el exilio, Madero preparó su regreso a México para encabezar personalmente la insurrección. Entre sus primeros objetivos estaba Ciudad Porfirio Díaz, nombre que pocos meses antes el gobernador de Coahuila, José María Garza Galán, había impuesto a la población fronteriza de Piedras Negras. Atacar aquella localidad habría sido un golpe mediático contra el régimen. Una carta dirigida por Madero a Venustiano Carranza el 17 de octubre de 1910 revelaba sus planes:

[…] Yo creo que pueden levantarse el sábado por la noche [19 de noviembre] cortando antes las comunicaciones con esa ciudad [Monclova] y ustedes levantarse el domingo muy temprano, a fin de marchar ese día sobre Monclova, que probablemente podrán tomar por sorpresa. De allí destacarán fuerzas de Caballería rumbo al sur para cuidarlo por ese lado y con las fuerzas que puedan organizar marcharán en ferrocarril rumbo al norte hasta encontrarse con las fuerzas nuestras y tomar Ciudad Porfirio Díaz, a fin de tener toda esa línea en nuestro poder, después seguiremos la marcha al sur. Probablemente yo me uniré con Ud., en alguno de los puntos que tienen que tocar, pues yo pienso operar precisamente por el norte, aunque no quiero que lo sepa absolutamente nadie, porque si llega a oídos del gobierno redoblarán las guarniciones por esos rumbos.

Durante la madrugada del 20 de noviembre, Madero salió en un carro de mulas del rancho del Indio situado a unos tres kilómetros y medio al norte del Río Bravo. Lo acompañaban sus hermanos Julio y Raúl, su pariente José Díaz y Julio Peña. Adrián Aguirre Benavides recordó que durante el trayecto se incorporaron Federico González Garza, Paulino Martínez, Rubén y Octavio Morales, además de Rafael Aguilar, Arturo Lazo de la Vega, Francisco Flores, Manuel García Vigil y Onésimo Espinosa.

Aquella mañana llegaron a las márgenes del Río Bravo y cruzaron por el punto conocido como Las Islas. En territorio mexicano debía encontrarse con una fuerza reclutada por Catarino Benavides, tío de Madero, y por los dirigentes locales del partido, Eduardo Bustamante y Erasmo Anguiano. Entonces llegó la primera gran decepción. Benavides se presentó con apenas diez de los trescientos hombres que había prometido reunir. Rafael Aguilar, quien poco meses después se alejaría del movimiento, recordó el episodio en Madero sin máscara: “El señor Madero se vio obligado a permanecer en territorio americano […] sólo acudieron a la cita diez, de los cuales cuatro o cinco iban armados con carabina [Winchester 30-30], los demás con pistola y todos con una escasa dotación de cartuchos.”

Esa misma tarde, después de fracasar también en su intento por reclutar voluntarios en la hacienda de Guerrero, propiedad de su abuelo Evaristo Madero, el caudillo desistió del ataque, disolvió la pequeña partida y regresó a Estados Unidos. Acompañado por Federico González Garza y Paulino Martínez, volvió al rancho El Indio. Los rangers vigilaban la región, de manera que decidió afeitarse y permanecer oculto mientras esperaba noticias más favorables de sus correligionarios.

A mediados de diciembre, decepcionado por el fracaso en Piedras Negras y por la escasa respuesta que el llamado revolucionario había encontrado en las grandes ciudades, Madero abandonó San Antonio de incógnito junto con su hermano Raúl y Roque González Garza. Viajó primero a Dallas y después a Nueva Orleans, donde se hospedó en casa de su amigo Ernesto Fernández Arteaga.

Antes de marcharse había comenzado, sin embargo, a reorganizar el movimiento. Después de meditar sobre la situación de la rebelión, Madero decidió nombrar a Abraham González vicepresidente de la República para el caso de que él llegara a faltar. Los descalabros de noviembre y diciembre lo llevaron también a exigir mayor disciplina. Ordenó a sus partidarios dejar de divulgar sus movimientos y los de los jefes chihuahuenses; insistió en que los soldados de la Revolución debían obedecer a sus mandos y dispuso que Emilio Vázquez Gómez, como presidente de la Junta Revolucionaria de San Antonio, se abstuviera de hacer declaraciones sobre el curso de la insurrección.

Al mismo tiempo, envió un emisario a Abraham González para obtener informes precisos sobre los acontecimientos en Chihuahua y despachó a Roque González Garza hacia Veracruz con la encomienda de preparar, junto con algunos contactos, un posible desembarco.

Fue Chihuahua, sin embargo, donde la rebelión comenzó a adquirir una dimensión que Madero no había conseguido darle desde San Antonio. Las noticias procedentes de El Paso modificaron pronto el panorama. La Junta Revolucionaria informó que había enviado armas y municiones a los insurrectos chihuahuenses; Batopilas y otras poblaciones del Distrito Rayón se encontraban en manos rebeldes, mientras Pascual Orozco se había aproximado audazmente a Ciudad Juárez y amenazaba con atacarla.

Los triunfos de Orozco en la Sierra Madre reanimaron los trabajos revolucionarios y favorecieron el regreso de Madero a San Antonio. También obligaron a buscar nuevos recursos. El dinero de la familia comenzaba a agotarse, pese a los 210 000 pesos que había adelantado el Banco de Londres y México a instancias de José Yves Limantour, secretario de hacienda del gobierno porfirista y, al mismo tiempo, representante de los intereses comerciales de los Madero.

Surgió entonces una discusión dentro de la Junta Revolucionaria: ¿debía Madero permanecer a salvo en Estados Unidos o cruzar la frontera para ponerse personalmente al frente de la rebelión en Chihuahua? Su familia y Federico González Garza consideraban imprudente que se expusiera a los riesgos de la guerra. Roque Estrada y Rafael Aguilar sostenían, en cambio, que “el propio prestigio de Madero y aún más sus obligaciones hacia la Patria” exigían que asumiera directamente el mando de los insurrectos. Madero se inclinó inicialmente por la cautela. Finalmente decidió trasladarse a El Paso y preparar su ingreso a Chihuahua, confiado todavía en la tolerancia —cuando no en el disimulo — de las autoridades estadounidenses.

Durante los primeros días de febrero de 1911 se estableció en El Paso, donde se reunió con los miembros de la Junta Revolucionaria y expuso su plan de campaña. Quería conocer la opinión de sus colaboradores sobre las operaciones propuestas. Hubo desacuerdos, pero finalmente se impuso su proyecto. Se ordenó a los jefes y oficiales cruzar la frontera y organizar una columna con las partidas rebeldes acampados en Zaragoza, unos quince kilómetros al sureste de Juárez.

Madero cruzó por Isleta la madrugada de 13 de febrero. Su primer objetivo sería Casas Grandes. La operación debía culminar con el establecimiento del “Cuartel General de la Revolución” en Puerto Palomas, sobre la línea fronteriza. Poco antes de internarse nuevamente en México hizo a su hermano Raúl una petición: que no se repita el episodio de Piedras Negras.

La Revolución que Madero había imaginado desde San Antonio no comenzó, pues, como una ofensiva coordinada ni como el levantamiento nacional simultáneo previsto en sus planes. El movimiento sobrevivió a sus primeros descalabros porque la insurrección encontró en Chihuahua una dinámica propia, sostenida por jefes locales, pequeños grupos armados y redes locales que actuaron muchas veces con total autonomía. Cuando Madero cruzó nuevamente la frontera a inicios de 1911, no llegaba a poner en marcha la insurrección que había planeado meses atrás: llegaba, más bien, a ponerse al frente de una Revolución que ya había comenzado sin él.