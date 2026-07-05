Madonna presenta 'Confessions II', su nuevo álbum inspirado en la pista de baile

Madonna inicia una nueva etapa musical con el lanzamiento de "Confessions II", un álbum que ya se encuentra disponible y que representa el reencuentro creativo de la cantante con el productor Stuart Price, dos décadas después del exitoso "Confessions on a Dance Floor".

Compuesto por 16 temas enlazados de forma continua, el disco explora temas como el amor, la pérdida, el trauma y la sanación, sin dejar de lado el sonido dance que ha caracterizado buena parte de la carrera de la llamada Reina del Pop. Como carta de presentación, Madonna lanzó el sencillo "I Feel So Free", que alcanzó el primer lugar del listado Billboard Dance Airplay, además de presentar "Bring Your Love", colaboración con Sabrina Carpenter que debutó durante el festival Coachella.

COLABORACIONES DESTACADAS

El álbum también reúne varias colaboraciones especiales. Su hija, Lola Leon, participa en la canción "The Test", tema que ambas escribieron y que aborda aspectos personales de su relación. A ello se suma la participación del productor Martin Garrix en "Bizzare", del artista belga Stromae en "My Sins Are My Savior" y de Andrew Watt y Cirkut, quienes colaboran junto a Stuart Price en "Danceteria" y "L.E.S. Girl", dos canciones inspiradas en los primeros años de Madonna en la escena nocturna de Nueva York.

El lanzamiento coincide con una intensa agenda para la artista. Recientemente se confirmó que encabezará el primer espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde interpretará parte de su nuevo material, incluido "Read My Lips", tema grabado junto al colombiano Feid y que se ha convertido en una de las canciones asociadas al torneo.

Como parte de esta nueva etapa, Madonna también estrenó "Confessions II: The Film" durante el Festival de Cine de Tribeca. Dirigido por TORSO, el proyecto audiovisual acompaña las primeras canciones del álbum mediante una propuesta que fusiona música, cine y arte performático, obteniendo comentarios favorables por parte de la crítica especializada.

Días antes del lanzamiento oficial del disco, la cantante sorprendió a sus seguidores con una presentación gratuita en Times Square, en Nueva York. Anunciado apenas unos minutos antes de comenzar, el concierto reunió a miles de personas que pudieron escuchar por primera vez algunas canciones de "Confessions II", además de recordar varios de los éxitos de "Confessions on a Dance Floor".