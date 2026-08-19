Madre de Carlos Emilio señala enfrentar 'obstáculos administrativos' de recurso por parte de la CEAV

La búsqueda de Carlos Emilio por parte de su mamá, Brenda Valenzuela Gil, sumó un nuevo problema ya que luego de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentara un recurso de revisión contra una determinación judicial que ordenaba realizar acciones para garantizar recursos destinados a cubrir gastos relacionados con la búsqueda del joven desaparecido.

A través de una publicación en redes sociales, Brenda señaló directamente a la CEAV, dependencia a la que acusa de mantener un litigio relacionado con los apoyos económicos que ha solicitado para poder trasladarse y participar en las investigaciones.

De acuerdo con un posicionamiento difundido junto con su mensaje, la CEAV habría asumido desde octubre de 2025 la atención del caso y, con ello, las obligaciones correspondientes en materia de ayuda y asistencia a las víctimas.

Sin embargo, la familia sostiene que no se ha cubierto la totalidad de los gastos acreditados por conceptos como transporte, hospedaje y alimentación.

Fiscalía habría solicitado el pago de los gastos

Uno de los elementos dados a conocer este miércoles es que, según la representación de la familia, la propia Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la CEAV el pago de los gastos generados por las víctimas durante el seguimiento de la investigación y las diligencias para localizar a Carlos Emilio.

Actualmente, la investigación de la desaparición se encuentra a cargo de la FGR y ha requerido, según el documento, que familiares de Carlos Emilio se trasladen en múltiples ocasiones para conocer avances y participar en acciones relacionadas con su búsqueda.

Ante la falta de los recursos reclamados, la representación de la familia promovió un juicio de amparo indirecto.

Posteriormente, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva para que la CEAV realizara las acciones necesarias para garantizar recursos de ayuda y asistencia a las víctimas.

Tras esta resolución, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentó un recurso de revisión, con el cual busca que la determinación judicial sea analizada por una instancia superior.

La representación de Brenda Valenzuela considera que esta actuación pretende evitar el cumplimiento de la medida dictada por el juez y calificó la situación como una forma de “violencia institucional” y “victimización secundaria”.

Brenda también expresó su inconformidad públicamente.

“Busco a mi hijo, Carlos Emilio, y esa es la única razón que me mantiene en pie”, escribió al señalar que los procedimientos administrativos han dificultado su participación en las diligencias.

La madre sostuvo que continuará exigiendo la aplicación de la Ley General de Víctimas y que la falta de recursos económicos no se convierta en un impedimento para continuar buscando a su hijo.

Carlos Emilio permanece desaparecido desde el 5 de octubre de 2025, cuando se encontraba en Mazatlán, Sinaloa. Su familia mantiene activa la búsqueda mientras continúan tanto la investigación federal como el procedimiento judicial relacionado con los apoyos solicitados.