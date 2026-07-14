Madre de joven que murió ahogada en motel de Durango ya fue detenida

Luego de unas horas del fallecimiento de una mujer al interior de una alberca en motel de Durango, víctima de ahogamiento, trasciende que fue detenida su madre, con quien se encontraba acompañada previo al desenlace fatal.

Como parte de la investigación y para lograr deslindar responsabilidades, la madre de la víctima fue detenida María Victoria "N", de 46 años de edad.

Mujer muere ahogada en alberca de motel en Durango

Sobre el suceso, se sabe que durante la mañana del lunes, la hoy fallecida, de nombre Cecilia Janeth Valencia Gutiérrez, de 27 años de edad y su madre, María Victoria "N", ingresaron al motel junto a un hombre, identificado como Elíseo "N", de 37 años, todos con domicilio en la colonia Luz y Esperanza de la ciudad de Durango.

Poco antes del mediodía, se reportó al sistema de emergencias 911, la presencia de una mujer inconsciente en una de las habitaciones del Auto Hotel Niagara.

Al acudir cuerpos de rescate al lugar, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, tras haber caído al fondo de la alberca ubicada en la habitación.

¿Por qué fue detenida la madre de la joven ahogada?

Las primeras investigaciones sobre el caso, se supo que, tras una discusión entre madre e hija, los ánimos se calentaron y de las palabras pasaron a los empujones.

Entre el forcejeo, ambas mujeres, en estado de ebriedad, cayeron al interior de la alberca.

La mayor de las mujeres logró ponerse a salvo, y se percató que la joven no podía salir, por lo que pidió ayuda del hombre, quien aparentemente se encontraba también alcoholizado y dormido.

Entre ambos lograron sacar de la alberca a la joven y pidieron auxilio a través del sistema de emergencias 911.

Pese a los esfuerzos realizados, los técnicos en urgencias médicas únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la joven. El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia que determinará con precisión la causa de la muerte.

Tras la muerte de la joven, María Victoria "N" fue detenida por elementos de la Policía Investigadora de Delitos, quien quedó a disposición del agente del Ministerio Público en espera de aclarar su situación legal.