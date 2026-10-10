Madre denuncia a docente por pedir un croquis de su casa a la escuela como tarea

Una actividad escolar que consistía en elaborar un croquis del recorrido de la casa a la escuela terminó convirtiéndose en una controversia en Martínez de la Torre, Veracruz, luego de que una madre de familia denunciara a un profesor de primaria por presuntas conductas inapropiadas hacia su hija y otras estudiantes.

Los hechos ocurrieron en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, donde un docente suplente de sexto grado solicitó a sus alumnos dibujar el trayecto que realizan diariamente para llegar a clases , actividad relacionada con el desarrollo de habilidades de orientación espacial.

Sin embargo, la petición generó inconformidad entre algunos padres, quienes consideraron que solicitar información sobre la ubicación de sus viviendas podría representar un riesgo para la privacidad de los menores.

¿Por qué una madre decidió denunciar al maestro?

La controversia comenzó cuando Karina "N", madre de una estudiante, cuestionó al profesor, identificado como José "N", sobre los motivos de la actividad escolar. Según su testimonio, el docente se habría acercado a su hija para preguntarle cómo llegar a su domicilio, comportamiento que consideró sospechoso y relacionó con un presunto caso de acoso.

Posteriormente, otras familias manifestaron inquietudes por señalamientos de tres alumnas sobre supuestos gestos y acercamientos del profesor que les habrían provocado incomodidad.

Ante esta situación, madres y padres acudieron al plantel el miércoles 7 de octubre para exigir explicaciones a los directivos y solicitar la intervención de las autoridades educativas.

Profesor rechaza y defiende la actividad escolar

Por su parte, el docente negó los señalamientos y explicó que elaborar croquis es una actividad contemplada en los materiales educativos, cuyo objetivo es enseñar a los estudiantes a identificar referencias geográficas.

Asimismo, aseguró que sus acercamientos ocurrieron para orientar a quienes tenían dificultades con el ejercicio, rechazando cualquier intención inapropiada.

Mientras tanto, familiares acudieron ante las autoridades correspondientes para presentar sus señalamientos y solicitar que se investigue los sucesos.

Un caso delicado en Veracruz

La difusión del incidente generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron la actividad como parte habitual de la educación primaria, otros consideraron necesario investigar las acusaciones relacionadas con las menores.

Hasta el momento, no se ha informado de una resolución judicial que determine alguna responsabilidad del docente, por lo que los señalamientos deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.