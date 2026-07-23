Madre denuncia presunta sustracción de su hija de 4 años en Durango; protesta frente a Catedral

Una madre en Durango denunció la presunta sustracción de su hija, de cuatro años de edad, por parte del padre de la menor, quien, según su versión, no contaba con una orden judicial ni con algún documento que respaldara dicha acción. Aseguró que el hombre ingresó de manera violenta al lugar donde se encontraban, acompañado de otras personas.

Sara, en compañía de familiares y amigos, se manifestó este jueves 23 de julio bloqueando la avenida 20 de Noviembre, frente a la Catedral Basílica Menor, para exigir la intervención de las autoridades y que la menor, de nombre Joan, sea regresada a su hogar.

La madre señaló que desde el fin de semana presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango; sin embargo, afirmó que hasta el momento no hay avances sobre el paradero de su hija.

"La persona se la llevó de mi casa sin mi consentimiento, de forma violenta, mientras la niña lloraba", expresó.

Explicó que también solicitó la intervención de otras dependencias que se encargan de las protección de los menores y en apoyo a las mujeres que sufren violencia, porque de acuerdo a los hechos tanto ella como su hija son víctimas de un hecho violento.

Aseguró que la respuesta que recibió por parte de algunas dependencias fue que: "Están de vacaciones y no pueden hacer nada. Una menor fue sustraída de su hogar, ¿cómo no van a hacer nada?"

La joven madre señaló que también ha tratado de localizar al padre por sus propios medios; sin embargo, aseguró que los abuelos paternos de la menor le han dicho que desconocen dónde vive su hijo.

"¿Cómo no van a saber dónde vive su hijo", expresó.

De acuerdo con sus declaraciones, la pequeña no se ha separado de su madre desde su nacimiento, quien además asegura tener la guardia y custodia. Añadió que el padre, de nombre Luis, ingresó a su domicilio acompañado de otras personas y se llevó a la menor.

La manifestación, explicó, tuvo como objetivo hacer un llamado a las autoridades para que atiendan el caso y verifiquen que la menor se encuentra en buen estado, ya que, por su edad, requiere cuidados.