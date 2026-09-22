Madre denuncia presunto abuso sexual contra su hijo de ocho años; señalan a su padre como agresor

Una madre de familia solicitó la intervención de las autoridades luego de que su hijo, de ocho años de edad, le relató haber sido víctima de un presunto abuso sexual, ocurrido aproximadamente un mes atrás en la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado alrededor de las 15:30 horas del lunes 21 de septiembre, desde un domicilio ubicado en la colonia Jardines de Cancún, donde la mujer pidió apoyo para dar a conocer lo sucedido.

De acuerdo con la información inicial, la madre comenzó a cuestionar al niño después de observar una conducta que llamó su atención. Fue entonces cuando el menor le habría contado sobre un episodio ocurrido tiempo atrás.

Según el relato proporcionado a las autoridades, el niño señaló a su propio padre como quien presuntamente realizó actos de carácter sexual en su contra. Por tratarse de una víctima menor de edad, su identidad y demás datos personales se mantienen bajo estricta reserva.

La mujer indicó que los hechos habrían ocurrido aproximadamente un mes antes de que el niño se los revelara. También proporcionó información sobre el posible paradero del señalado, quien presuntamente se encontraba en la colonia Ignacio Zaragoza.

Ante el señalamiento, se dio conocimiento del caso a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones bajo los protocolos establecidos para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de posibles delitos sexuales.

Será la autoridad ministerial la encargada de recabar las declaraciones y elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan, respetando en todo momento la presunción de inocencia del señalado y la protección integral del menor.