Una mujer terminó en el área de Urgencias del Hospital General del ISSSTE de la ciudad de Durango, luego de presuntamente ser agredida por la expareja sentimental de su actual compañero y la hija de este, quienes habrían irrumpido en su domicilio.

La afectada fue identificada como Ivette Berenice, de 42 años de edad, quien manifestó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:15 horas del miércoles 25 de noviembre, en su vivienda del fraccionamiento Silvestre Revueltas.

De acuerdo con su declaración ante elementos de la Policía Investigadora de Delitos, se encontraba acompañada de su pareja, Juvenal, cuando escucharon ruidos en la entrada del inmueble.

Al asomarse, observaron a Mariana y Yessenia, de 28 y 52 años de edad, respectivamente, quienes presuntamente quebraron el vidrio de la puerta para ingresar a la propiedad.

Según la denunciante, Mariana la golpeó con una pala en el pómulo izquierdo y posteriormente la derribó para continuar agrediéndola a puñetazos, mientras que Yessenia presuntamente le lanzó una piedra a la cabeza.

Juvenal intervino para separar a las involucradas y sacar a su hija del domicilio, tras lo cual solicitaron ayuda al número de emergencias 911, mientras que Ivette acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) para presentar su denuncia.

El ingreso de la mujer al Hospital General del ISSSTE fue reportado a las 03:30 horas de este jueves, donde el médico de turno la diagnosticó como policontundida, situación de la que tomó conocimiento personal de la FGED.