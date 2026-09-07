Madre e hija vuelcan en carretera Durango-Nombre de Dios; fueron trasladadas al HG450

Madre e hija resultaron lesionadas luego de sufrir una volcadura cuando circulaban por la carretera Durango-Nombre de Dios, durante la tarde del domingo 6 de septiembre, por lo que posteriormente fueron llevadas al Hospital General 450.

Las lesionadas fueron identificadas como María Esther Díaz Aguilar, de 45 años de edad, y María del Rosario Aguilar Rangel, de 69 años, ambas con domicilio en el fraccionamiento Domingo Arrieta, de la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas, cuando ambas viajaban a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet, línea Aveo, modelo 2020, color gris oscuro, con dirección hacia la capital duranguense.

Según la información recabada, cuando se encontraban cerca del entronque a Gabino Santillán, aparentemente una camioneta invadió su carril, aunque debido a la lluvia no lograron obtener mayores características de dicha unidad.

Ante esta situación, quien conducía el Aveo realizó una maniobra que provocó que el vehículo saliera de la cinta asfáltica y posteriormente volcara en varias ocasiones, resultando lesionadas sus dos ocupantes.

Familiares auxiliaron a las mujeres y las trasladaron al Hospital General 450. María Esther fue diagnosticada como policontundida, mientras que María del Rosario presentó traumatismo craneoencefálico moderado.

Personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del ingreso de ambas mujeres y comenzó con las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y tratar de identificar el vehículo que presuntamente provocó la volcadura.