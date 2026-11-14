Madre e hijo mueren en incendio de su hogar en Culiacán; padre del menor está grave

En un incendio que alcanzó a tres casas construidas con madera y láminas, madre e hijo de solo 11 años murieron por graves quemaduras, en tanto que el padre fue rescatado con graves lesiones y enviado a un hospital.

Los hechos ocurrieron en las afueras del fraccionamiento Hacienda del Valle en Culiacán, donde los cuerpos de bomberos que intervinieron no lograron controlar rápidamente el fuego que se extendió a tres viviendas precarias, en una de ellas fallecieron la señora Roció "N", de 38 años y Jorge "N", de 11 años.

Sobre el esposo y padre de las víctimas, su identidad no fue dada a conocer, presentó graves quemaduras en varias partes de su cuerpo, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital de la capital del estado.

Con relación al siniestro, el personal de bomberos y de protección civil que intervinieron para controlar el incendio en la avenida Cruz Gálvez, aún no han podido establecer las causas que lo provocaron.

Dado que en esa zona y cerca de las viviendas se acumulaban muchos materiales, el fuego se extendió muy rápido, por lo que los tres miembros de una familia quedaron prácticamente atrapados en su casa.