Nacional

INCENDIOS

Madre e hijo mueren en incendio de su hogar en Culiacán; padre del menor está grave

El incendio se propagó sobre tres casas, construidas con materiales frágiles.

(Redes sociales)

(Redes sociales)

EL UNIVERSAL
Agrega a El Siglo de Durango en Google

En un incendio que alcanzó a tres casas construidas con madera y láminas, madre e hijo de solo 11 años murieron por graves quemaduras, en tanto que el padre fue rescatado con graves lesiones y enviado a un hospital.

Los hechos ocurrieron en las afueras del fraccionamiento Hacienda del Valle en Culiacán, donde los cuerpos de bomberos que intervinieron no lograron controlar rápidamente el fuego que se extendió a tres viviendas precarias, en una de ellas fallecieron la señora Roció "N", de 38 años y Jorge "N", de 11 años.

Sobre el esposo y padre de las víctimas, su identidad no fue dada a conocer, presentó graves quemaduras en varias partes de su cuerpo, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital de la capital del estado.

Con relación al siniestro, el personal de bomberos y de protección civil que intervinieron para controlar el incendio en la avenida Cruz Gálvez, aún no han podido establecer las causas que lo provocaron.

Dado que en esa zona y cerca de las viviendas se acumulaban muchos materiales, el fuego se extendió muy rápido, por lo que los tres miembros de una familia quedaron prácticamente atrapados en su casa.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: QUEMADURAS INCENDIOS incendio, graves, tres, padre

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas