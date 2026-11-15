Madre frustra intento de extorsión telefónica contra sus dos hijos

Dos adolescentes fueron blanco de un intento de extorsión telefónica durante la noche del sábado 14 de noviembre en el municipio de Santiago Papasquiaro, situación que fue descubierta por su madre antes de que los menores salieran de su domicilio.

Los afectados fueron identificados con las iniciales EGMG y EMCM, de 17 y 14 años de edad, respectivamente, hijos de María Magdalena, de 40 años, habitantes de la colonia Loma Linda.

De acuerdo con la declaración de la mujer, aproximadamente a las 19:00 horas su hijo recibió una llamada telefónica en la que una persona comenzó a amenazarlo y le ordenó dirigirse a la tienda Oxxo más cercana, sin informar a sus padres.

Al escuchar la conversación, María Magdalena impidió que el adolescente saliera de su domicilio, tomó el teléfono celular y lo apagó; posteriormente, su hija también recibió llamadas en las que le dieron instrucciones similares.

La madre decidió apagar el teléfono de la adolescente y solicitar el apoyo de las autoridades mediante el número de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron a su domicilio.

Los agentes proporcionaron orientación a la familia sobre las medidas que deben adoptar ante este tipo de llamadas y recomendaron a la madre acudir a las instalaciones de la Fiscalía para interponer la denuncia correspondiente, además de informar al agente del Ministerio Público sobre los hechos.