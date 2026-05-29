Justicia

MOVILIZACIÓN

Madre salió de madrugada y al regresar ya no estaban sus hijas de 7 y 6 años; ocurrió en Durango

A través de cámaras de seguridad, pudieron ubicar que las menores fueron subidas a un coche.

Madre salió de madrugada y al regresar ya no estaban sus hijas de 7 y 6 años; ocurrió en Durango

Madre salió de madrugada y al regresar ya no estaban sus hijas de 7 y 6 años; ocurrió en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La madrugada de este viernes se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la colonia La Moderna de la ciudad de Durango, luego de un reporte sobre la presunta sustracción de dos menores de edad.

El llamado ingresó al sistema de emergencias 911 cerca de las 03:00 horas, cuando una mujer solicitó auxilio desde un domicilio ubicado sobre la calle México, casi esquina con San Manuel, indicando que no localizaba a sus dos hijas.

De acuerdo con el reporte inicial, la madre señaló que salió por unos minutos a una tienda de conveniencia y al regresar encontró la vivienda sola, por lo que comenzó a buscar a las menores.

Asimismo, manifestó que al revisar cámaras de videovigilancia observaron a dos personas subir a las niñas a un automóvil de la marca Nissan, línea March, de color negro, aunque no fue posible distinguir las placas de circulación.

Las menores fueron identificadas con las iniciales J.Z.R.C., de 7 años de edad, y H.M.R.C., de 6 años, lo que generó preocupación entre familiares y autoridades.


Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al domicilio para iniciar las indagatorias y recabar información sobre lo ocurrido.


Las encontraron abandonadas en coche


Minutos después, las autoridades confirmaron que las niñas fueron localizadas sanas y salvas. Según se informó, una familiar identificada como Chynthia las encontró dentro de un vehículo que estaba abierto y las llevó a su domicilio al percatarse de que se encontraban solas.


Finalmente, las autoridades indicaron que las menores no fueron víctimas de algún delito, por lo que el reporte quedó concluido sin personas detenidas y las niñas permanecieron bajo resguardo de sus familiares.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SUSTRACCIÓN DE MENORES retención de menores niñas, domicilio, menores, reporte

               

                
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