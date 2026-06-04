Madres buscadoras de Durango realizan rastreos en Zacatecas

Un grupo de madres buscadoras de Durango, acompañadas por autoridades, se encuentra en Zacatecas realizando diversas acciones para localizar a sus seres queridos desaparecidos.

Como parte de su jornada, han llevado a cabo búsquedas en predios, visitas a centros penitenciarios y pega de fichas en distintas localidades, con la esperanza de que alguien reconozca alguno de los rostros y pueda aportar información que ayude a dar con su paradero.

Las integrantes del colectivo Buscando a Emilios que cuentan con indicios de que su familiar podría encontrarse en Zacatecas son más de 10; sin embargo, en esta ocasión solo ocho personas pudieron hacer el viaje.

Este viernes 5 de junio, como parte de sus actividades, acudirán al penal de Valparaíso, posteriormente realizarán una pega de fichas y concluirán la jornada con una visita al Servicio Médico Forense.

DENTRO DE LOS PENALES

La visita a los centros penitenciarios para mostrar las fichas de búsqueda es una de las alternativas que tienen para obtener información, como lo han expresado también a través de sus redes sociales.

"Sabemos que dentro de esos muros puede existir información, puede existir una pista, puede existir una verdad que nos acerque a ellos. No buscamos culpables en este momento; buscamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos".

De acuerdo con sus testimonios, las propias autoridades han reconocido que en los centros penitenciarios puede haber datos clave para encontrar a personas desaparecidas, por lo que se permite el acceso a los colectivos.

Las integrantes del colectivo piden a los habitantes de Zacatecas y sociedad en general, que las volteen a ver, que las escuchen y, sobre todo, que se solidaricen con su dolor.

Asimismo, solicitan que, si alguien ha visto o sabe algo respecto a alguna persona desaparecida, se comunique con ellas a través de un mensaje en la página Buscando a Emilios o realice una llamada anónima a las autoridades, ya que cualquier dato puede cambiar la vida de una familia que sigue buscando a un ser querido.