Madres de familia cierran telesecundaria de Pueblo Nuevo por falta de un maestro

Madres de familia de la comunidad de Coyotes, en el municipio de Pueblo Nuevo, cerraron la Telesecundaria 343 para exigir la asignación de un segundo docente, luego de que la matrícula escolar aumentó a 39 alumnos y, pese a ello, el plantel continúa operando con un solo maestro para tres grupos.

Explicaron que la telesecundaria contaba con menos de 30 estudiantes, pero en febrero pasado les informaron que, si lograban incrementar la matrícula a 30 o más alumnos, se les asignaría otro docente.

Para el ciclo escolar que inició en agosto, consiguieron aumentar la inscripción a 39 estudiantes, por lo que se les solicitó dividirlos en tres grupos para que fueran atendidos por dos maestros.

Las madres de familia señalaron que cumplieron con la indicación y organizaron los tres grupos; sin embargo, hasta el momento no ha llegado el segundo docente , por lo que un solo maestro debe atender a todos los alumnos, además de desempeñar las funciones de director del plantel.

Indicaron que esta situación ha provocado que, cuando el docente debe realizar actividades administrativas propias de la dirección, los tres grupos se quedan sin clases, debido a que no hay otro maestro que pueda atenderlos.

Ante esta situación, las madres de familia decidieron cerrar las instalaciones de la Telesecundaria 343 y exigir a la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) que cumpla con la asignación del docente que, aseguran, les fue prometido.

El plantel atiende no solamente a estudiantes de Coyotes, sino también de comunidades y rancherías cercanas, por lo que la falta de personal docente afecta a alumnos de varias localidades.