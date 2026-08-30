Maduro reaparece con FOTOS inéditas en redes sociales a 7 meses de su captura

A siete meses de la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte de autoridades de Estados Unidos, este domingo comenzaron a trascender varias fotografías de él, presuntamente desde su estancia en prisión.

Las imágenes fueron publicadas en sus redes sociales acompañadas de un mensaje para "regalar amo y. esperanza", tan solo días después de que ambos países anunciaran un acuerdo que da Washington el control del 20 por ciento de las reservas de crudo venezolano , de acuerdo a la información de EFE.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", dice el post con las fotografías, las cuales tiene fecha del 25 de junio de 2026.

En estas, Maduro porta un pantalón y sudadera gris, está sonriente y haciendo el símbolo de amor y paz mientras ve la cámara.

El mensaje continúa diciendo:

"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Como dice el apóstol Pablo: 'Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó' (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá", finaliza.

Presuntamente estas fueron compartidas por otros integrantes del chavismo, así como el gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Relación entre EU y Venezuela

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años , luego de la captura de Maduro, quien enfrenta un juicio en Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

El sábado, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, informó que el acuerdo petrolero alcanzado tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

Además, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.