Maestra termina atrapada en su vehículo tras volcar en carretera a México

Una maestra resultó con múltiples lesiones, luego de perder el control de su automóvil y volcar sobre la carretera México, a aproximadamente un kilómetro del entronque hacia la comunidad de Amado Nervo, en el municipio de Nombre de Dios, donde terminó fuera de la cinta asfáltica y al otro lado de una cerca.

La lesionada fue identificada como Lilia, de 53 años de edad, con domicilio en la localidad de Francisco Javier, perteneciente al municipio de Vicente Guerrero, quien se desempeña como docente en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de Nombre de Dios.

De acuerdo con la información recabada, la mujer conducía un automóvil de la marca Nissan, línea Tiida, color arena, cuando por causas desconocidas perdió el control del volante, salió de la carretera y terminó volcada a varios metros de la cinta asfáltica.

Debido a la fuerza del accidente, la profesora quedó atrapada en el interior de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Nombre de Dios, quienes realizaron diversas maniobras para liberarla y brindarle los primeros auxilios.

Tras ser rescatada, Lilia fue trasladada a la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada, debido a las múltiples lesiones que presentaba, por lo que su estado de salud fue reportado como reservado. De manera preliminar se informó que presuntamente se dirigía a su centro de trabajo cuando ocurrió el percance.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal y de Vialidad, quienes tomaron conocimiento del accidente y permanecieron a la espera de personal de la Guardia Nacional, encargado de realizar las diligencias correspondientes para establecer las causas de la volcadura.