Maestro muere y cuatro más resultan lesionados al caer camioneta a un barranco en Mezquital

Un maestro perdió la vida y cuatro más resultaron lesionados, dos de ellos de gravedad, luego de que la camioneta en la que viajaban se precipitara a un barranco cuando circulaban por un camino de la zona indígena del municipio de Mezquital, Durango.

El accidente se registró sobre el camino que conduce hacia la comunidad de Santiago Teneraca, donde, por causas que aún se desconocen, el conductor de la unidad perdió el control, lo que provocó que terminara en el fondo de un barranco.

De acuerdo con los primeros reportes, los cinco ocupantes de la camioneta serían docentes comunitarios que se trasladaban por esta región de difícil acceso. Tras el accidente, uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que sus cuatro acompañantes resultaron con diversas lesiones.

Debido a la gravedad de las heridas que presentaban dos de los sobrevivientes, así como a las complicaciones para realizar su traslado por tierra, fue necesaria la intervención de la unidad aeromédica del Gobierno del Estado, que acudió a la región para efectuar su evacuación.

El helicóptero trasladó a los dos docentes hasta la ciudad de Durango, donde aterrizó en las instalaciones del Hospital General 450. Posteriormente, ambos fueron llevados a bordo de ambulancias al hospital del ISSSTE, para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, en el lugar del accidente continuaban las labores para recuperar el cuerpo del docente fallecido, a fin de que las autoridades correspondientes realizaran las diligencias de ley. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni las circunstancias precisas que ocasionaron la salida del camino.