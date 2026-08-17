Maestros cierran la Secundaria No. 3 en Durango; exigen destitución del director 

Apenas inicia el ciclo escolar para los docentes y esta mañana cerraron la Escuela Secundaria No. 3, "Jaime Torres Bodet", para exigir la destitución del director, el profesor Héctor "N".

Llliana Nava Galindo, delegada de la Sección D-II-20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que el cierre del plantel se realizó a petición del cuerpo docente.

Explicó que existen denuncias en contra del directivo por malos tratos al personal a su cargo, amenazas a los profesores, incitación a padres de familia y alumnos en contra de los maestros, así como la exigencia de a signar calificaciones aprobatorias a determinados estudiantes.

A esto se suma el deterioro de la infraestructura escolar, aspecto en el que el director no ha intervenido. La delegada detalló que hace dos años la escuela recibió un presupuesto de 600 mil pesos del programa federal La Escuela es Nuestra.

Aunque los fondos se destinaron a la compra de bancas, estas resultaron ser de mala calidad y muchas ya se encuentran en malas condiciones.

Asimismo, indicó que el año pasado el profesor Héctor estuvo ausente por desempeñarse como supervisor de zona durante un año, periodo en el que las condiciones del plantel mejoraron significativamente. Durante su ausencia, la institución volvió a recibir 600 mil pesos del mismo programa federal, los cuales se emplearon en la reparación y rehabilitación de los sanitarios tras años sin mantenimiento.

Finalmente, destacó que durante ese lapso se evidenció un cambio positivo en el ambiente laboral, pues los maestros trabajaron adecuadamente sin las presiones ni las amenazas del director; razón por la cual hoy exigen su destitución definitiva.