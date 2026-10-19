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Maestros de Durango temen ante posibles denuncias sin fundamentos

Diputado pide analizar mecanismos de protección.

Maestros de Durango temen ante posibles denuncias sin fundamentos

Maestros de Durango temen ante posibles denuncias sin fundamentos

JUAN M. CÁRDENAS
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Maestros de Durango requieren mayor certeza jurídica para ejercer su profesión sin temor a amenazas, hostigamiento o acusaciones que no logren acreditarse, según señaló el diputado local Iván Soto Mendía, quien pidió analizar mecanismos de protección que no vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El legislador recordó que su bancada presentó una iniciativa para proteger al personal docente, directivo y administrativo ante situaciones que puedan afectar su trayectoria profesional, estabilidad laboral y entorno familiar. Advirtió que una acusación sin fundamento puede perjudicar años de servicio cuando un trabajador es separado de sus funciones, cambiado de escuela o exhibido públicamente, incluso si las investigaciones posteriores no acreditan su responsabilidad.

Soto Mendía aclaró que la propuesta no pretende desestimar denuncias ni anticipar la inocencia o culpabilidad de las personas señaladas, pues corresponde a las autoridades investigar cada caso conforme a derecho. Sin embargo, consideró necesario atender las consecuencias personales, familiares y laborales que pueden derivarse de señalamientos no acreditados.

El diputado también llamó a las Comisiones legislativas que analizan la iniciativa a escuchar al magisterio, las autoridades educativas, las familias y especialistas en derechos de la infancia, a fin de construir una propuesta que garantice tanto la protección del personal educativo como los derechos de los estudiantes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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