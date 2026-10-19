Maestros de Durango temen ante posibles denuncias sin fundamentos

Maestros de Durango requieren mayor c erteza jurídica para ejercer su profesión sin temor a amenazas, hostigamiento o acusaciones que no logren acreditarse, según señaló el diputado local Iván Soto Mendía, quien pidió analizar mecanismos de protección que no vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El legislador recordó que su bancada presentó una iniciativa para proteger al personal docente, directivo y administrativo ante situaciones que puedan afectar su trayectoria profesional, estabilidad laboral y entorno familiar. Advirtió que una acusación sin fundamento puede perjudicar años de servicio cuando un trabajador es separado de sus funciones, cambiado de escuela o exhibido públicamente, incluso si las investigaciones posteriores no acreditan su responsabilidad.

Soto Mendía aclaró que la propuesta no pretende desestimar denuncias ni anticipar la inocencia o culpabilidad de las personas señaladas, pues corresponde a las autoridades investigar cada caso conforme a derecho. Sin embargo, consideró necesario atender las consecuencias personales, familiares y laborales que pueden derivarse de señalamientos no acreditados.

El diputado también llamó a las Comisiones legislativas que analizan la iniciativa a escuchar al magisterio, las autoridades educativas, las familias y especialistas en derechos de la infancia, a fin de construir una propuesta que garantice tanto la protección del personal educativo como los derechos de los estudiantes.