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Maeva Sánchez Ramírez recibe el bautismo

El emotivo acto religioso se llevó a cabo en el Templo de Nuestra Señora de los Remedios.

Maeva Sánchez Ramírez recibe el bautismo

Maeva Sánchez Ramírez recibe el bautismo

DINORA G. SOLÍS
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En una emotiva y doble celebración, la pequeña Maeva Sánchez Ramírez fue el centro de todas las miradas al recibir el sacramento del bautismo y, al mismo tiempo, celebrar un año más de vida, rodeada del cariño de sus seres queridos.

La ceremonia religiosa tuvo lugar el pasado 30 de mayo de 2026 en el Templo de Nuestra Señora de los Remedios. Ante el altar, sus padres, Héctor Sebastián Sánchez Quiñones y Celeste Ramírez,  dichosos al presentar a su hija ante la fe católica.

Como guías espirituales de la pequeña Maeva, participaron sus padrinos: Bárbara Herrera y Sergio Aguirre, junto a Celene Ramírez y Gustavo Cosain, quienes asumieron con alegría el compromiso de velar por su crecimiento y bienestar.

Tras concluir la liturgia y recibir la bendición, los anfitriones e invitados se trasladaron a la bellísima Hacienda Jacona, escenario perfecto para la recepción.








               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Maeva Sánchez Ramírez bautizo sociales evento Ramírez, Sánchez, pequeña, Maeva

               

                
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