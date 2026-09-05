Magnesio, ¿por qué es considerado un mineral estrella?

En el universo del bienestar hay nutrientes que poco a poco se convierten en protagonistas y el magnesio es uno de ellos. Presente en cientos de procesos del organismo, este mineral participa en funciones relacionadas con los músculos, el sistema nervioso, la producción de energía y la salud de los huesos.

Su popularidad entre quienes buscan un estilo de vida más saludable también ha hecho crecer el interés por los suplementos. Sin embargo, el magnesio no vive únicamente en cápsulas o polvos: una buena alimentación puede convertirse en la primera y más natural estrategia para obtenerlo.

ENERGÍA PARA EL DÍA A DÍA

El magnesio participa en la producción de energía y en el funcionamiento normal de los músculos y los nervios. Por eso, mantener un consumo adecuado es importante dentro de una rutina que combine ejercicio, alimentación equilibrada y descanso.

También interviene en la síntesis de proteínas y contribuye al mantenimiento de los huesos. En otras palabras, aunque no sea el protagonista visible de una rutina fitness, trabaja detrás de escena para que diferentes funciones del organismo puedan desarrollarse correctamente.

DEL GYM A LA MESA

Una de las mejores noticias es que aumentar el consumo de magnesio no necesariamente implica recurrir a un suplemento. La cocina ofrece una larga lista de alimentos que pueden convertirse en aliados para alcanzar las cantidades recomendadas.

Las verduras de hoja verde, como las espinacas y las acelgas, son excelentes opciones. También destacan las semillas de calabaza, chía y ajonjolí, mientras que las almendras, nueces y anacardos aportan magnesio junto con grasas saludables.

Las legumbres también tienen un lugar importante. Frijoles, lentejas y garbanzos pueden incorporarse fácilmente a diferentes comidas, mientras que la avena, el aguacate, el plátano y el cacao con alto porcentaje de cacao pueden complementar una alimentación variada.

UN MINERAL CON ESTILO FITNESS

Para quienes realizan actividad física con frecuencia, el magnesio resulta especialmente interesante porque interviene en la función muscular y nerviosa. Una alimentación que incluya suficientes fuentes de este mineral puede formar parte de una estrategia integral para mantener un buen rendimiento y recuperación.

Además, el magnesio participa en mecanismos relacionados con la relajación y el funcionamiento del sistema nervioso. Por esta razón, también se ha estudiado su posible relación con la calidad del sueño, aunque los beneficios de los suplementos sobre el descanso pueden variar de una persona a otra.

¿SUPLEMENTO O ALIMENTO?

Los suplementos pueden convertirse en una alternativa cuando existe una deficiencia o cuando un profesional de la salud considera necesario aumentar el consumo. No obstante, no deberían sustituir una alimentación equilibrada.

Entre las presentaciones más conocidas se encuentran el citrato, el glicinato y el óxido de magnesio. Cada una tiene características diferentes y puede presentar distinta tolerancia y absorción, por lo que elegir una no debería depender únicamente de cuál está de moda en redes sociales.

Las necesidades diarias dependen de factores como la edad y el sexo. En adultos, los hombres suelen requerir alrededor de 400 a 420 miligramos diarios, mientras que las mujeres necesitan aproximadamente entre 310 y 320 miligramos, con requerimientos mayores durante el embarazo y la lactancia.

La alimentación suele ser suficiente para cubrir estas necesidades en personas sanas. Sin embargo, determinadas enfermedades, algunos medicamentos o una dieta poco variada pueden aumentar el riesgo de presentar un consumo insuficiente.

MÁS NO SIEMPRE ES MEJOR

Como sucede con otros nutrientes, aumentar la dosis no significa necesariamente obtener más beneficios. El exceso de magnesio procedente de suplementos puede provocar diarrea, náuseas y molestias abdominales, mientras que las personas con problemas renales necesitan tener especial precaución.

La idea no es convertir al magnesio en una solución mágica, sino integrarlo dentro de un estilo de vida que también contemple una alimentación variada, actividad física, hidratación y descanso. Al final, el verdadero wellness no depende de un solo suplemento, sino del equilibrio entre varios hábitos.