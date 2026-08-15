Majo Aguilar da 'nuevo aire' a éxito de Juan Gabriel

Majo Aguilar vuelve a mirar hacia el cancionero de Juan Gabriel y, ahora con una interpretación cargada de emoción y un mariachi de sonido contemporáneo, con lo cual, le da un nuevo aire a uno de los temas más entrañables del llamado Divo de Juárez, “Se me olvidó otra vez”.

La cantante mexicana presenta su propia lectura de esta composición, apostando por una interpretación íntima en la que el desamor, la nostalgia y esa esperanza casi imposible de que un amor perdido regrese vuelven a ocupar el centro de la escena.

Con su voz y el acompañamiento del mariachi, Majo lleva la canción a una sensibilidad distinta, pero conserva intacta la esencia de una historia que, cinco décadas después, continúa encontrando eco entre quienes alguna vez han esperado a alguien que ya no volverá.

CLÁSICO QUE SIGUE DOLIENDO

“Se me olvidó otra vez” forma parte de la enorme herencia musical que Juan Gabriel dejó a la música mexicana. El cantautor escribió el tema y lo incluyó en 1974 en el álbum “Juan Gabriel con el Mariachi Vargas de Tecalitlán”, una producción en la que estuvo acompañado por una de las agrupaciones más emblemáticas de la música mexicana. El sencillo fue lanzado posteriormente en 1975 y se convirtió en uno de los temas destacados de aquella etapa de su carrera.

La canción cuenta, desde la perspectiva de un amor abandonado, la historia de alguien que permanece aferrado a la posibilidad de un regreso. El protagonista sigue esperando en el mismo lugar, con la misma gente y en la misma ciudad, hasta que la realidad vuelve a imponerse: esa persona no regresará y, en el fondo, nunca lo amó de la misma manera.

Esa mezcla entre esperanza y negación es precisamente una de las razones por las que el tema se volvió tan reconocible. Juan Gabriel convirtió una situación profundamente personal, seguir esperando a quien ya se fue, en una experiencia universal, de esas que pueden cantarse a todo pulmón cuando el desamor aprieta.

La canción, además, ha demostrado tener una notable capacidad para reinventarse. Juan Gabriel volvió a grabarla en distintas etapas de su carrera y en 1999 Maná hizo una versión para su “MTV Unplugged”, llevándola hacia una sonoridad de cumbia con tintes de reggae y acercándola a una nueva generación de escuchas.

CON SU PROPIO SELLO

Ahora es Majo Aguilar quien retoma el clásico y lo coloca nuevamente bajo los reflectores. Su versión apuesta por el mariachi y por una interpretación vocal que privilegia la emoción antes que el exceso, una decisión que permite que la historia de la canción vuelva a sentirse cercana.

El video oficial sigue esa misma línea. La cantante aparece junto a su mariachi en una puesta en escena de inspiración vintage, con luz natural, primeros planos y una estética sobria que deja que la interpretación sea la protagonista.

Más que competir con la versión original, Majo se suma a la larga tradición de artistas que han encontrado en las canciones de Juan Gabriel un territorio fértil para reinterpretar sus propias historias de amor y desamor.

El lanzamiento también encaja con el camino que la cantante ha construido dentro de la música mexicana. Después de temas como “A través del vaso”, “No vuelvas” y “Vete”, así como de su anterior homenaje a juan gabriel con “Así fue”, majo vuelve a acercarse al repertorio del compositor para demostrar que una canción clásica puede adquirir nuevos matices sin perder aquello que la convirtió en inolvidable.

RUMBO AL AUDITORIO NACIONAL

La nueva versión de “Se me olvidó otra vez” llega, además, en un momento importante para la cantante, quien prepara una presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para el próximo 13 de noviembre.

El concierto marcará el cierre de su gira actual y representa uno de los momentos más relevantes de su trayectoria. En ese escenario, Majo tendrá la oportunidad de mostrar la evolución de una carrera que ha encontrado en la música mexicana, el mariachi y las grandes canciones de la tradición popular algunos de sus principales puntos de encuentro.

Mientras tanto, “Se me olvidó otra vez” vuelve a hacer lo que ha hecho durante décadas, ponerle música a quienes todavía esperan y olvidan.