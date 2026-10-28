Mala noticia para ganaderos en Durango, por importación de carne de Paraguay

Mientras el sector ganadero asegura que se cuenta con suficiente producción para abastecer el mercado nacional, incluso para exportar, lamentan que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) haya oficializado la autorización sanitaria para el ingreso de carne paraguaya a México.

Ganaderos de Durango califican esta decisión como una “mala noticia”, que se suma a las afectaciones que, aseguran, ya provoca el paso ilegal de ganado por la frontera sur y el ingreso de carne de Brasil sin ningún control.

Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, condenó la decisión, “El Gobierno Federal nos sale con que, pues, a partir de hoy, Paraguay puede exportar carne a México, como lo pueden hacer Uruguay, Argentina y, sobre todo, Brasil”, expresó.

Indicó que desconoce por qué se tomó la determinación de permitir que siga ingresando carne de otros países, cuando, afirmó, existe una sobreoferta de carne nacional.

Soto Ochoa precisó que las inversiones en Paraguay, tanto en carne de res como de ave, son brasileñas, por lo que consideró que se trata de una estrategia para que continúe ingresando carne de Brasil.

Trasiego sin freno

Aunque no se tiene una estimación de cuánto ganado podría estar ingresando de manera irregular ni de cuántas cabezas ingresan mediante los protocolos sanitarios establecidos por el Senasica, el líder ganadero consideró que la cantidad que entra legalmente podría ser menor.

“Si hablamos de que entra ganado de contrabando, de trasiego, de cerca de 800 mil cabezas de ganado, no pasan más de 10 mil cabezas a través de las cuarentenarias autorizadas para entrar de una manera legal al país”, detalló el líder ganadero.

Señaló que, con el ganado que ingresa de manera irregular al país, también entran enfermedades como la tuberculosis y la brucelosis, así como el gusano barrenador.

“Es algo increíble que no se frene ese trasiego. Y se nos dijo ayer que ese trasiego se ha llevado a cabo durante los últimos 60 años y que no se está haciendo nada para seguirlo parando”, expresó.

El sector ganadero espera que se frene la importación de carne de Sudamérica, pero también que se refuerce la vigilancia para evitar el tráfico de ganado que, según denuncian, ingresa sin controles sanitarios ni revisiones.