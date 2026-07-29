Mala organización opaca los descuentos en impuestos, en módulo de la Feria de Durango 2026

Como un "viacrucis" fue descrita la experiencia de quienes acuden a tramitar licencias de conducir y pagar refrendos vehículares en las instalaciones de la Feria de Durango.

Recientemente, el gobierno del estado de Durango lanzó una campaña de regularización de contribuyentes en la que se activaron descuentos especiales para pagar refrendos vehiculares pasados y tramitar licencias de conducir.

La campaña comenzó este pasado 26 de julio en el recinto ferial y aplica beneficios para quienes liquidan los refrendos vehiculares pendientes, además de otorgar descuentos del 95 por ciento en el costo de la licencia.

La respuesta ha sido positiva, pues muchos ciudadanos han acudido hasta aquel sector de la ciudad para aprovechar los descuentos; sin embargo, la falta de organización, especificamente las filas y la lentitud de los trámites, dejan mucho que desear.

A través de las líneas de atención de El Siglo de Durango, los usuarios han hecho extensiva su denuncia ciudadana al respecto, calificando la experiencia como un "viacrucis".

FALTA DE ORGANIZACIÓN

Los ciudadanos han expresado que existen filas innecesarias en el desarrollo de los trámites. Para poder solicitar la licencia de conducir se deben realizar tres filas distintas, sin contar que, tras pagar y tomarse la foto, se debe hacer nuevas hileras.

Para el trámite de licencia, solicitantes aseguran que se invierten hasta cuatro horas para obtenerla.

ESPACIO INADECUADO

Sumado a las filas innecesarias y lentas, el número de solicitantes supera al personal operativo, que a pesar de que existe la disponibilidad de los trabajdores, el esquema fijado para la realización de los trámites, es disfuncional.

Todos, tanto personal como solicitantes, se concentran bajo una carpa que, aunque cubre el sol, convierte la zona en un horno, según narran los ciudadanos.

DOBLE TRABAJO

Como dato extraoficial que llama la atención, se supo que los empleados que operan en este quiosco no se conocen entre sí. A pesar de trabajar para la administración estatal, no pertenecen al área de Finanzas (encargada de este tipo de trámites), sino que están asignados en otras dependencias y fueron obligados a asistir a la Feria sin recibir ningún pago extra.