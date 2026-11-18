Una mujer solicitó el auxilio de elementos de la Policía Municipal durante los primeros minutos de este miércoles 18 de noviembre, luego de ser presuntamente agredida por su hermana, tras una discusión relacionada con el comportamiento de uno de sus sobrinos.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:30 horas en un domicilio de la calle Río Balsas, entre Río Huyuapan y Río Remedios, de la colonia Valle del Sur, en la capital duranguense.

La afectada fue identificada como María de Lourdes, de 54 años de edad, quien señaló como responsable de la agresión a su hermana Olga Delia, de 55 años.

De acuerdo con la versión proporcionada a los policías, el conflicto comenzó cuando María de Lourdes le pidió a su sobrino que limpiara la vivienda y que dejara de consumir drogas, situación que provocó la molestia de su hermana.

La discusión derivó en una presunta agresión física, durante la cual Olga Delia habría ocasionado rasguños en el rostro y cuello de la denunciante, quien solicitó la intervención de las autoridades.

Al arribar al domicilio, los policías municipales se entrevistaron con la afectada; sin embargo, las otras personas involucradas permanecieron encerradas en la vivienda, por lo que no se concretó alguna detención.

Finalmente, los agentes recomendaron a María de Lourdes acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente por las lesiones que manifestó haber sufrido.