Maná celebrará sus 40 años de trayectoria con el estreno mundial de 'Vivir Sin Aire Tour'

La banda mexicana Maná prepara un estreno especial para celebrar cuatro décadas de trayectoria musical con la presentación de “Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks)”, un concierto que llegará de manera gratuita a espectadores de todo el mundo a través de su canal oficial de YouTube, con una producción que revive la energía de una de sus presentaciones en uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del rock.

La producción reúne algunos de los temas más representativos de la agrupación, entre ellos “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”, con audio de alta definición y una propuesta visual cinematográfica que busca trasladar la experiencia del concierto a millones de seguidores.

Un sueño cumplido en red rocks

El concierto fue grabado en el Red Rocks Amphitheatre, ubicado en Morrison, Colorado, un recinto natural reconocido por sus enormes formaciones rocosas y por haber recibido a figuras fundamentales de la música internacional, como The Rolling Stones, Jimi Hendrix y Led Zeppelin.

Para Fher Olvera, vocalista de Maná, actuar en este escenario representa la culminación de un sueño que comenzó décadas atrás, cuando vivía en Denver a los 21 años y trabajaba lavando platos. En aquel entonces, contemplaba las formaciones de Red Rocks y se preguntaba cómo sería presentarse algún día ante su público.

Un minidocumental que acompaña el anuncio del concierto recupera esa historia y muestra la emoción del cantante al regresar al lugar convertido en líder de una de las agrupaciones más importantes del rock en español. Su expresión espontánea, “¡Ay, cabrón… llegaste!”, resume el significado personal de aquella presentación y el camino recorrido por la banda desde sus primeros años.

La transmisión forma parte de la celebración por los 40 años de Maná y representa una oportunidad para acercar su legado musical a nuevas audiencias , además de reunir a sus seguidores de distintas generaciones alrededor de canciones que se han convertido en referentes de la música en español.

El espectáculo se transmitirá el próximo 6 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, y permanecerá disponible bajo demanda después de su estreno.

Un año de grandes reconocimientos

El estreno llega en una etapa destacada para la agrupación, que recientemente obtuvo el premio Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en Miami.

Durante este año, Maná también participó en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un acontecimiento que, de acuerdo con la información difundida por la banda, fue visto por 1.2 mil millones de personas y generó más de 2.9 mil millones de visualizaciones en formato corto. La exposición contribuyó al repunte de “Oye Mi Amor” en las listas de streaming globales.

A estos logros se suma su participación como artista invitado en “Live From Mexico”, de Dua Lipa, así como el concierto que reunió a cerca de 250 mil personas en La Minerva, en Guadalajara, en una celebración de sus raíces y trayectoria musical.

En Estados Unidos, la agrupación también ha consolidado una marca destacada con 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles, cifra que la banda señala como un récord para este tipo de recintos en la ciudad. Además, su inclusión en la lista de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos de Billboard reconoce la influencia que ha mantenido a lo largo de su carrera.

Gira por Latinoamérica

Mientras se prepara el lanzamiento del concierto en YouTube, Maná continúa con su “Vivir Sin Aire Tour”, que contempla nuevas presentaciones en Estados Unidos antes de trasladarse a Latinoamérica para una serie de conciertos en estadios.

La agenda estadounidense incluye actuaciones en Rosemont, Illinois, el 30 de octubre; Detroit, Michigan, el 1 de noviembre; Houston, Texas, el 6 de noviembre, y Austin, Texas, el 8 de noviembre.

Posteriormente, la gira llegará a Bogotá, Colombia, el 28 de noviembre; Lima, Perú, el 2 de diciembre; Santiago de Chile, el 5 de diciembre, y Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre.

El recorrido concluirá en la Ciudad de México, donde la agrupación ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, programados para el 16 y 17 de diciembre.

Estas presentaciones marcarán el cierre de una etapa de celebración para una banda que ha logrado mantener su vigencia durante cuatro décadas, con canciones que continúan conectando con públicos de distintas edades.