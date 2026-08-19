Maná reimagina uno de sus clásicos y hace historia

La historia del rock latino suma un nuevo capítulo. Más de tres décadas después de haber marcado a toda una generación con “¿Dónde jugarán los niños?”, Maná se convirtió en el primer artista latino en formar parte de Rediscovered, la serie de Apple Music dedicada a reinterpretar canciones emblemáticas del repertorio de grandes figuras de la música internacional.

La agrupación mexicana eligió revivir “Oye mi amor”, uno de los sencillos más representativos de su trayectoria y pieza fundamental del álbum que impulsó su consolidación en 1992.

La nueva versión fue grabada en vivo desde los estudios de Apple Music en Los Ángeles y presenta una lectura contemporánea de la canción sin perder la esencia que la convirtió en un himno generacional. Con la voz de Fher Olvera al frente, acompañada por Alex González en la batería, Sergio Vallín en la guitarra y Juan Calleros en el bajo, la banda ofrece una interpretación que conecta el legado de la agrupación con nuevas audiencias en la era del streaming.

UN HIMNO QUE TRASCIENDE

Desde su lanzamiento, “Oye mi amor” se ha mantenido como una de las composiciones más reconocibles del rock en español. Su mezcla de melodía, energía y una letra que explora el desamor desde una perspectiva directa y cercana la convirtió en una de las canciones más solicitadas en la radio latinoamericana durante la década de los noventa y en una presencia constante dentro de los conciertos de la banda.

La inclusión de este tema en Rediscovered representa no solo un homenaje a la vigencia de la canción, sino también un reconocimiento a la influencia cultural que Maná ha ejercido en el desarrollo de la música popular latinoamericana.

La serie busca precisamente destacar aquellas obras que han logrado permanecer en la memoria colectiva y seguir encontrando nuevas formas de resonar con el público.

UN LEGADO DE ALCANCE GLOBAL

A lo largo de más de 35 años de carrera, Maná se ha consolidado como una de las agrupaciones más exitosas e influyentes de habla hispana. Con más de 50 millones de discos vendidos alrededor del mundo, la banda ha llevado su música a escenarios de más de 30 países y ha establecido récords de asistencia en importantes recintos internacionales, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, considerada una de sus plazas más emblemáticas.

Su trayectoria ha sido reconocida con cuatro premios Grammy, nueve Latin Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una histórica nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll, distinciones que han contribuido a consolidar su lugar dentro de la historia de la música contemporánea.

MÚSICA CON IMPACTO

Paralelamente a su actividad artística, los integrantes de Maná han mantenido una presencia constante en iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y diversas causas sociales. Esa combinación de éxito comercial, compromiso social y permanencia artística ha convertido a la agrupación en una de las referencias culturales más importantes surgidas de México en las últimas décadas.

La participación en Rediscovered coincide además con la gira “Vivir Sin Aire”, con la que el grupo continúa recorriendo escenarios de Estados Unidos y América Latina, reafirmando la vigencia de un catálogo musical que sigue acompañando a millones de personas.

Con esta nueva reinterpretación de “Oye mi amor”, Maná no solo celebra su pasado, sino que demuestra que sus canciones continúan encontrando nuevas formas de dialogar con el presente.