¿Maná vive una nueva era? La banda encabezaría el show de medio tiempo del México vs Inglaterra

Hubo un tiempo en el que Maná parecía haber encontrado un lugar permanente en el catálogo de los clásicos del rock en español. Su legado estaba asegurado, sus canciones seguían sonando y sus conciertos continuaban convocando a miles de personas.

Sin embargo, en los últimos meses la agrupación tapatía ha dado un paso más, volvió al centro de la escena musical y hoy atraviesa un momento que recuerda a los años de mayor esplendor de su trayectoria.

Lejos de tratarse de un regreso convencional, la banda ha logrado instalarse nuevamente en el foco mediático gracias a una serie de apariciones que la han conectado con distintas generaciones y con algunos de los escenarios de mayor exposición internacional.

Nueva era

La confirmación más reciente llegó este viernes, cuando se comenzó a trascender que Maná sería la encargada de encabezar el espectáculo de medio tiempo del partido entre México e Inglaterra, uno de los encuentros más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La posibilidad refuerza el peso que la agrupación conserva como uno de los máximos referentes musicales del país y confirma que su nombre continúa siendo sinónimo de identidad mexicana para eventos de talla mundial.

El anuncio llega apenas semanas después de que la banda inaugurara la fiesta musical del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, donde abrió la ceremonia con "Oye mi amor" ante millones de espectadores alrededor del planeta, compartiendo cartel con figuras internacionales como Shakira, Lila Downs, Los Ángeles Azules y J Balvin. Aquella actuación volvió a colocar a Maná en uno de los escaparates más importantes del entretenimiento global.

Más foco público

La presencia de la agrupación también se hizo sentir fuera de los grandes eventos deportivos. El pasado 17 de junio ofreció un concierto gratuito en la Glorieta La Minerva, en Guadalajara, que reunió a miles de personas en una celebración que mezcló orgullo local, nostalgia y la vigencia de un repertorio que continúa siendo parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Semanas antes, la banda protagonizó otro de los momentos musicales más comentados del año al compartir escenario con Dua Lipa durante uno de los conciertos que la estrella británica ofreció en la Ciudad de México. La inesperada colaboración sorprendió tanto a los asistentes como a las redes sociales, donde el encuentro entre una de las figuras más importantes del pop actual y una de las bandas más exitosas de Latinoamérica se volvió tendencia.

Conectando con nuevo público

La suma de estos acontecimientos dibuja un fenómeno poco común para una agrupación con casi cuatro décadas de historia. En lugar de limitarse a capitalizar la nostalgia, Maná ha encontrado nuevas formas de conectar con públicos distintos, alternando escenarios históricos con colaboraciones inesperadas y eventos de alcance internacional.

El resultado es evidente, la banda vuelve a ocupar titulares, protagoniza conversaciones en redes sociales y aparece con una frecuencia que recuerda a la época en que dominaba la radio, los canales musicales y las principales giras del continente.

Más que un simple revival, el presente de Maná parece responder a una combinación de legado, vigencia y oportunidad.

Mientras las nuevas generaciones descubren sus canciones y quienes crecieron con ellas las vuelven a cantar, la agrupación atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de los últimos años, demostrando que todavía tiene espacio para escribir nuevos capítulos en una historia que parecía haberlo contado todo.