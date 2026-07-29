Manada de lobos mexicanos liberada en Durango, está en buenas condiciones, aseguran

La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) de Durango informó que la primera manada de lobos mexicanos, liberada el pasado 17 de abril de 2026 en la sierra de Durango, se encuentra en buenas condiciones.

La titular de la dependencia, Claudia Hernández Espino, declaró que los ejemplares continúan en vida silvestre y son monitoreados mediante dispositivos GPS, con los que se da seguimiento a sus desplazamientos.

Faltan por liberar

Respecto a la segunda manada, que llegó a la entidad el pasado 25 de marzo también para su posterior reintegración a su hábitat natural, aún no se han liberado.

En este caso, indicó que esta manada permanece en el área de exclusión de la comunidad de El Tarahumara, en espera de que la academia y los equipos de investigación determinen el momento adecuado para su liberación.

Hernández Espino mencionó que en los próximos días se llevará a cabo una reunión binacional en Albuquerque, Nuevo México, donde se presentarán los avances del proyecto, así como de otras acciones que se desarrollan de manera conjunta entre México y Estados Unidos.

Agregó que Durango también presentará los avances de los trabajos que se realizan en el parque ecológico El Tecuán durante este año.

"Hay que recordar que ahí también tenemos lobos bajo cuidado humano, que están siendo monitoreados y vigilados para evaluar la carga genética o el valor genético de los ejemplares que se tienen", expresó.

Añadió que en el parque ecológico El Tecuán se pretende adecuar el área de exclusión del lobo mexicano, tomando en cuenta las nuevas recomendaciones emitidas por el grupo binacional de México y Estados Unidos para fortalecer el proyecto.