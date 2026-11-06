Mañana fría y tarde cálida en la ciudad de Durango, ¿lloverá? | Clima HOY viernes 6 de noviembre

Con el avance del mes de noviembre, las mañanas son cada vez más frías en Durango. Sin embargo, las tardes continúan siendo calurosas, y las lluvias son cada vez más escasas. ¿Cómo será el clima HOY viernes 6 de noviembre? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 4 se fortalezca con la llegada de una masa de aire frío sobre el noreste del país. En combinación con un canal de baja presión y una vaguada en altura, estos sistemas favorecerán lluvias de distinta intensidad en varias regiones de México, principalmente en el noreste, oriente y sureste, donde podrían presentarse precipitaciones muy fuertes.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio nacional, junto con la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua.

Asimismo, se espera un descenso de las temperaturas en el norte y noreste del país, mientras que el ingreso de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe favorecerá chubascos en la península de Yucatán.

Clima en el estado de Durango

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la madrugada de este viernes se registraron temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en la zona serrana de Durango, donde también se presentaron heladas.

Para el transcurso de la tarde, se espera un ambiente cálido en la mayor parte del estado, aunque en las regiones serranas las condiciones serán más templadas.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé que permanezca parcialmente nublado a nublado en el transcurso del día; sin embargo, el pronóstico indica que no habrá lluvias en Durango.

Respecto al viento, se esperan corrientes de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El pronóstico para este viernes indicaba que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 7 y 8 grados centígrados, dejando una mañana fría en la capital; sin embargo, con el paso de las horas el termómetro subirá gradualmente, hasta alcanzar una máxima entre 26 y 27 grados, cerca de las 15:00 horas.

A pesar de la mañana fría, se prevé que la tarde sea cálida y con cielo despejado, y sin probabilidad de que se registren lluvias en la ciudad de Durango.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de 10 a 15 km/h, y con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

Para la madrugada del sábado, el termómetro descenderá hasta los 7 grados centígrados.